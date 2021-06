”Det är landslaget – inte välgörenhet”

I går meddelade förbundskaptenen Janne Andersson att han kallar in sex spelare till en reservbubbla efter att ha fått två positiva coronafall i truppen. En av de sex inkallade spelarna är Isaac Kiese Thelin som checkade in på spelarhotellet under torsdagen.

I dag gjorde Kiese Thelin sitt första träningspass med reservspelarna Jacob Rinne, Mattias Johansson, Joakim Nilsson, Niklas Hult och Jesper Karlsson ledda av Poya Asbaghi. Kiese Thelin befann sig på semester i Frankrike med familjen när Janne Andersson ringde.

Och det var självklart att tacka ja.

– Det var ingen tvekan när Janne ringde, klart att man vill hjälpa till. Jag var i Frankrike med familjen när Janne ringde så det blev att packa väskorna snabbt och ett flyg hit.

Blev du förvånad?

– Nej, jag hade lite på känn att om det hände saker att jag skulle vara redo. När jag inte kom med så sa Janne att man skulle vara redo om det händer något.

Fanns det någon besvikelse i att du inte kom med från början?

– I och med att jag inte var med innan (tidigare landslagssamlingar) så var det inte någon besvikelse, det hade varit en bonus om jag kom med från början, men jag är glad över att vara här nu och vi får se vad som händer de kommande dagarna.

Trots att chansen är liten att ta en plats i EM-truppen så var det givet att åka till Göteborg.

– En liten chans är en chans, det hade varit dumt att tacka nej, och så dyker chansen upp och då sitter man hemma och känner sig dum. Det är klart att man ställer upp för landet och vara här, säger Isaac Kiese Thelin.

”Önskar ingen olycka”

Spelarna kommer att vara isolerade på sina rum och kommer inte ha någon som helst kontakt med de andra spelarna i reservbubblan förutom på träningarna. Dessutom är det strikt förbjudet för reservspelarna att ha kontakt med de ordinarie spelarna i EM-truppen.

– Det är en speciell situation, man hoppas ingen olycka för någon. Jag går in med inställningen att träna här och träffa killarna i bubblan och njuta av det, om det skulle bli något annat är det en bonus. Men jag önskar ingen en olycka, säger anfallaren.

Han fortsätter:

– Om din chef hade sagt att du kanske har chansen att uppfylla en pojkdröm så säger man ja, det är ett enkelt svar. Jag var med i VM och det var fantastiskt, jag vet vad jag kan vara med om, så det var självklart att tacka ja.

På frågan om det finns risk för bitterhet om han inte skulle komma med till slut, svarar Kiese Thelin bestämt nej.

– Det finns det inte. Det är landslaget, inte välgörenhet. Janne tar ut spelarna han tycker är bäst och det finns väldigt många anfallsspelare i Sverige så konkurrensen är stor. Jag får kämpa och göra bättre än vad man har gjort. Jag kanske kan ramla in till EM på något sätt, det är bara att kämpa på.

Vad säger du själv om din säsong i Kasimpasa?

– Det var en bra säsong på ett personligt plan, jag gjorde mycket poäng och vi klarade oss kvar till slut. Det var inte tanken när jag kom dit att jag skulle slita i botten, men det var en skön känsla när vi klarade kontraktet, och jag gick dit för att göra mål och visa upp mig.

Kiese Thelin om framtiden

Blir du kvar i Kasimpasa?

– Nej, jag skulle egentligen börja träna med Anderlecht på måndag.

Vad har Anderlecht sagt om din framtid?

– Jag pratade med Vincent Kompany och han tycker att jag gjort det bra i Kasimpasa. Han ville ha med mig på försäsongen och det är så situationen är. Jag har ett år kvar på kontraktet.

Hur ser du på konkurrensen? Spelar du kvar där?

– Vi får se. De hade sin anfallare som var på lån från Manchester City så han är inte kvar där längre. Anderlecht spelar med två anfallare nu och det öppnar upp lite men vi får se, försäsongen och transferfönstret är långt.

Är det aktuellt med allsvenskan igen?

– Nej, inte just nu.

Det är inte heller aktuellt med en ny utlåning från Anderlecht då Kiese Thelins kontrakt med den belgiska klubben löper ut om ett år.

– Nej, det är bara ett år kvar på kontraktet så det kan inte bli något lån. Det är en speciell situation men jag har varit med om det många gånger att man inte vet var man hamnar.