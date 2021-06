Efter knappa timmens spel smäller det rejält i Frankrikes straffområde. Pavard ska rensa undan ett inlägg när Robin Gosens gör en våldsam satsning för att kvittera.

Tysken kommer flygande och träffar Pavard i huvudet. En otäck smäll och fransmannen faller till marken.

25-åringen får läkarvård i flera minuter. Publiken och tv-tittarna håller andan.

– Jag fick en rejäl smäll och var borta i 10–15 sekunder. Efter det kändes det bättre, säger han till franska BeIN Sports enligt The Guardian.

Beslutet kritiseras

25-åringen spelade klart matchen, ett beslut som fick mycket kritik i sociala medier.

– När kommer de som bestämmer i fotbollen att sätta spelarnas hälsa först, skriver Chris Sutton på Twitter.

Den före detta Premier League-stjärnan kräver nu att Uefa inför möjligheten att göra ”tillfälliga” byten vid misstänkta hjärnskakningar.

– Plocka av spelaren och låt en oberoende läkare göra en undersökning. Sätt in en avbytare under tiden och om den skadade spelaren är okej, får han komma in igen.

”De måste agera”

Även Dietmar Hamann vill att huvudskador tas mer seriöst.

– De måste agera, det här räcker inte. Han borde inte ha fått spela vidare så snabbt efter den rejäla smällen mot huvudet, säger han till RTE, enligt The Sun.

