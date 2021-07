Coronapanik i Italien – två dagar innan finalen

På söndag ställs Italien mot England i EM-finalen på Wembley.

Nu har Italien drabbats av panik och anledningen är covid.

The Sun rapporterar under fredagen att tre mediepersoner som har bevakat landslaget under mästerskapet, har testat positivt för covid-19. Träningsanläggningen Coverciano stängdes ner direkt och har därefter sanerats. Spelarna testade sig och hittills är alla negativa.

Källan: ”Vi måste ta till åtgärder”

– Det är inte optimala förutsättningar för laget men vi måste se till att ingen spelare drabbas. Men vi kan inte riskera något och därför valde vi att testa hela spelartruppen. Chanserna att någon spelare har smittats är väldigt små men vi vill vara säkra, säger en källa till The Sun.

Enligt Daily star jobbar de tre personerna på tv-kanalen Rai och de ska ha blivit smittade i London i samband med semifinalmatchen mot Spanien.

– Den här situationen innebar att vi måste stänga alla träningar som tidigare var öppna för media. Vi måste ta till åtgärder, säger källan.

LÄS MER: Tårarna i tv efter Mounts fina gest