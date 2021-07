Här fanns det likes att hämta – stackars barn

...psykning

Straffar mellan Italien och Spanien, en Jordi Alba med snörpmun framme vid domarteamet för att prata om formaliteter, men så kommer Giorgio Chiellini inramlande i bild och ser ut som om han gör en överförfriskad entré på en releasefest. Hans hand ser lika stor ut som hela Alba, en halvhård klapp på kinden, tio skämt, frågan är om han inte försökte bjuda på ett järn. Men Alba var mer intresserad av att spänna axlarna och käkpartiet lite till. Italien vann. Mission complete.

Foto: CARL RECINE / REUTERS BILDBYRÅN

...avskedsföreställning

Pepe använde i vanlig ordning våld för att stoppa Belgien, alla blev lika arga som vid varje tillfälle av den sorten de senaste 15 åren. Chiellini fick kritik för att ha gått över någon gräns när han satte Alba ur spel – och så slår man över till John Stones, Aymeric Laporte och Presnel Kimpembe, generationen mittbackar som ska ta Pepe och Chiellinis platser i världens bästa landslag och är alldeles förträffligt uppfostrade. Sympatiska frisyrer, raka i ryggen och håller upp dörren. Busarna tackar för sig, deras personligheter ersätts inte. Jag kommer sakna dem.

Foto: SERGIO RUIZ / PRESSINPHOTO VIA WWW.IMA / IMAGO IMAGES/PRESSINPHOTO WWW.IMAGO-IMAGES.DE

...spelare

Raheem Sterling. Helt enkelt bäst. Ifrågasatt efter EM 2016, ifrågasatt inför det här mästerskapet, ifrågasatt hela sin karriär egentligen. Det har varit ett nöje att se honom krossa föreställningar, nidbilder och vara drivande i nedmonteringen av den engelska landslagskulturens baksida vid sidan av planen, det är gång på gång lika fascinerande att se en spelare med en så unik förmåga att tidsinställa sina löpningar. Sterling vet exakt när han ska gå, i vilken fart och mot vilken yta.

Foto: MIKE EGERTON / STELLA PICTURES / PA

...cynism

10-åriga Belle blev viral när hon fick hedersknyffeln Mason Mounts matchtröja efter Englands semifinalseger över Danmark och bröt ihop av lycka. Ett genuint, varmt och rörande ögonblick eftersom det var...genuint. Här fanns det alltså likes att hämta, goodwill att casha in på och tårar att fälla. Belle bjöds in till alla morgonsoffor i hela England. I en av dem fick hon se ett videomeddelande från Mount som tackade henne för reaktionen. ”Gråt inte nu igen”, öppnade hennes pappa som satt bredvid. ”Det är okej att gråta”, fyllde programledaren i, och Belle gjorde ingen besviken utan snyftade på beställning. Stackars barn. Lite senare samma eftermiddag var hon hos SkySports och berättade att hon hade gråtit en gång till. Bra jobbat alla.

...låt

Ja, det här var ju U2 som hade kokat ihop och den lät exakt som alla andra U2-låtar, sentimental och enformig. Man tappar koncentrationen efter 25 sekunder. Kanske är det ett ålderstecken, eller en nostalgisk läggning som spelar mig ett spratt, men jag förstår verkligen inte varför man inte bara behåller E-Types ”Campione 2000” från EM i Holland och Belgien.

E-Type inför invigningen av EM 2000. Foto: JONTE WENTZEL

...fiasko

Uefas försök att hålla reda på sin egen värdegrund när Pride-flaggan blev konfliktyta mellan auktoritära regimer och resten av Europa går till historien som ett av organisationens mest genanta ögonblick. Kändisar hyrs in i olika symbolkampanjer, emojis och disktrasepoesi i sociala medier – men principlösa när det kommer till kritan.

Foto: TOBIAS HASE / AP TT NYHETSBYRÅN

...citat

Michel Platini avgjorde den här kategorin redan för tio år sedan: ”In these times of cheap air travel, anything is possible.”

Foto: REX/SHUTTERSTOCK / REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

...lag

Gianluigi Donnarumma – Kyle Walker, John Stones, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola – Pierre Emile Højbjerg, Jorginho, Paul Pogba – Raheem Sterling, Patrick Schick, Lorenzo Insigne.

Bänk: Kasper Schmeichel, Leonardo Bonucci, Joachim Maehle, Kalvin Phillips, Denzel Dumfries, Pedri, Cristiano Ronaldo, Emil Forsberg, Harry Kane.

Förbundskapten: Roberto Mancini.

...inte lag

Turkiet.

Foto: EURASIA SPORT IMAGES/SHUTTERSTOCK / EURASIA SPORT IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

...nästanrubrik

I sin isolering fick de svenska landslagsspelarna vara uppfinningsrika. En av dagarna stod brännboll på schemat. Robin Quaison, ja han kunde knappt hålla sig utan började omedelbart öva sin sving. Hade han och Alexander Isak haft otur hade dagen slutat annorlunda. Flera tv-kameror förevigade ögonblicket då han tappade trät och var nära att avlossa det rakt i pallet på Isak. Det hade...varit något.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

...diskussion

Sveriges premiärinsats mot Spanien. Den bottnar i ett antal frågeställningar. Spelade Sverige med för lite risk? Beror det i så fall på underskattning av spelarna? Eller gör Andersson bara rätt som håller hårt i svensk landslagsfotbolls grundlag: Förnuft och en medvetenhet om Sveriges plats i näringskedjan? Ska den verkligen ifrågasättas? Janne själv kunde inte tro sina ögon när det dök upp kritik, hans försvarare i tidningar, tv-kanaler och podcasts tog sig för pannan, andra dödförklarade svensk fotbolls försök att utvecklas.

Det var precis som det skulle, med andra ord, och den mest intressanta fotbollsdiskussionen man kan ha just nu för svensk del. Den lär fortsätta under hösten. Själv noterade jag att man med enkelhet kunde finna exempel på ett rätt töntigt drag. I stället för att bottna i sin egen övertygelse och lita på det man ser började folk hänvisa till bedömningar av Sveriges spel från andra länder. Kolla vad de säger om oss i Spanien! Italien! Tyskland! Länderna som förstår fotboll. Till skillnad från oss då? Analfabeterna i Skandinavien? Vad är det för ynklig syn på Sverige som fotbollsnation? Det påminner om när det debatterades om huruvida en återkomst i landslaget för Zlatan Ibrahimovic var mer bra än dåligt. Den mynnade ut i prat om att det ”bara” var i Sverige vi kunde komma på tanken att ens diskutera något sådant. Det var det inte, men det spelar ingen roll: Vem bryr sig?

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

...feeling

Fotbollskanalens Frederic Pavlidis snappar upp danska reaktioner på Danmarks framgångar i slutspelet i sin blogg ”Headlines”, och det är bra grejer.

”Ekstra Bladet hör Brentfords danska tränare Thomas Frank ösa lovord över förbundskapten Kasper Hjulmand. Särskilt för hans matchcoachning. ”Jag vill beteckna det som europeisk toppklass, helt i nivå med Pep Guardiola och Thomas Tuchel. De är kända för att reagera och justera snabbt, vilket inte många klarar av”, säger Frank. Om det var ett sätt att höja en dansk profil är det inget – absolut inget – mot den statushöjning Martin Braithwaite får av sin farbror Philip Michael. ”Jag tror han (Martin Braithwaite) kan vinna Ballon d’Or. Det är jag inte rädd för att säga. Jag tror han kan knipa den inom 24 månader”, säger Philip Michael till BT, ”Han är en av de mest talangfulla danska spelarna de senaste 25 åren och en av de mest kompletta offensiva spelarna i världen. Topp fem. Ingen tvekan”.”

Foto: LAURENCE GRIFFITHS / AP TT NYHETSBYRÅN

...tjat

Gnället på tv-produktionerna. Emellanåt kunde man få känslan av att fler höll på en sändande tv-kanal än Sverige. Mein gott. Åsikter om hur studiogängen och kommentatorerna sköter sig hör till, speciellt under mästerskap, men aldrig någonsin tidigare har jag sett en lika omfattande flodvåg av tittare som känner sig personligt drabbade av våra experter eller kommentatorer. Allt kulminerade så klart när Hasse Backe var lite för lugn mot Polen och folk behövde ett tryggt rum för sina nerver. Men jag förstår. I tio minuter var du tvungen att utsättas för en analys av Kroatiens omställningsspel som du inte riktigt höll med om? Nej, nu är det du som skriver på Twitter och berättar hur du mår.

Foto: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN

...trend

Muren. Det är säkert jag som inte snappat upp det tillräckligt bra från den europeiska fotbollssäsongen, men att ställa sig i mur är en detalj i snabb utveckling. Det bästa och tydligaste exemplet är kanske Danmark som bildade sin egen mur framför Mikkel Damsgaards frispark när han sköt 1-0 mot England, hur den långsamt rörde sig in i Jordan Pickfords synfält och gjorde det omöjligt för honom att se bollbanan i tid. En spelare som ligger bakom sin egen mur har vi sett ett tag, nu ser vi desto mer.

Foto: PAUL MARRIOTT / BILDBYRÅN

...match

Frankrike-Schweiz, eftersom den sa så mycket om Frankrike. Världens bästa landslag spelare för spelare, inlåsta i ett icke-system som inte är i närheten av att tillvarata deras egenskaper. Didier Deschamps har ett antal plumpar som förbundskapten trots VM-guldet, inte minst krysset hemma mot Luxemburg och det som hände mot Vladimir Petkovics landslag nu. Kanske förkroppsligade Paul Pogbas insats det hela bäst. Han gjorde en av EM:s bästa individuella prestationer med hela turneringens snyggaste mål och flera passningar som strimlade Schweiz – och en av EM:s sämsta prestationer i sin oförmåga att spela taktiskt rätt, med bolltapp och hål bakom sig i planen. Deschamps ska ha mest kritik. Frankrikes framgångar har byggt på att packa spelare framför eget straffområde och lita till världsklassbegåvningarna längst fram. Här blev den banala spelidén blottad. När fiaskot var fullbordat bråkade spelarnas mammor på läktarna – och vem vet: Ett mästerskap som började med att Kylian Mbappé var arg på Olivier Giroud för att Giroud var arg för att Mbappé inte ville passa honom kunde kanske bara sluta på ett sätt.