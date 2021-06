Blir historisk – slår nya rekordet direkt

Jude Bellingham skrev EM-historia när han hoppade in i Englands match mot Kroatien den 13 juni. Bellingham blev nämligen den yngste spelaren någonsin i ett EM-slutspel med sina 17 år och 349 dagar.

Men Bellingham fick inte behålla sitt rekord särskilt länge.

När Polen mötte Spanien under lördagskvällen hoppade mittfältaren Kacper Kozlowski in tio minuter in i andra halvlek. Kozlowski spelar för den polska ligatrean Pogon Szczecin och är född den 16 oktober 2003. Därmed är han mer än tre månader yngre än Jude Bellingham.

Matchen mellan Polen och Spanien slutade 1-1 och därmed har Polen fortfarande chansen att gå vidare inför den avslutande matchen mot Sverige.

