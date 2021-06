Bara 90 sekunder studio – nu förklarar TV4 beslutet

Sverige har tagit sig vidare till åttondelsfinal i EM och i kväll väntar en rysare mot Ukraina. Avspark är klockan 21.00 och matchen sänds i TV4 och C More.

Och den som ser matchen i TV4 får förbereda sig på reklamavbrott.

När TV4 sände Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Polen (3-2) var det många tv-tittare som i sociala medier reagerade på att halvtidspausen bestod av väldigt mycket reklam och väldigt lite studiosnack. Mer exakt bjöds det på 90 sekunder studiosnack under den 15 minuter långa pausen.

Värt att nämna är också att det enbart var programledaren Lasse Granqvist som pratade under den tiden, medan studioexperterna Kim Källström, Lotta Schelin och Jimmy Durmaz satt tysta.

Granqvist påtalade då också att den som ville höra analyser fick zappa över till betalkanalen C More.

”Vi vill inte bryta matchen”

Varför det ser ut så här? Ludvig Ternstedt, kommunikationsansvarig på TV4, förklarar att kanalen behöver visa en viss mängd reklam under EM-matcherna och halvtidspausen måste utnyttjas till det.

– Om man till exempel jämför med en hockeymatch där det finns fler pauser så finns det i fotbollssammanhang bara ett tillfälle för oss under matchen att få in reklamtid. Och vi vill ju självklart inte bryta matchen. All fotbollstid, när de spelar, där ska det givetvis inte vara någon reklam, säger Ternstedt.

– Men det är klart att jag kan förstå att det finns tittare, som vanligtvis inte kollar på så mycket fotboll, reagerar om de jämför med SVT:s sändningar. Det blir ju en kontrast.

TV4/C More och SVT delar på mästerskapet. SVT sände Sveriges två inledande gruppspelsmatcher, mot Spanien och Slovakien, medan TV4 hade den avslutande mot Polen. Skulle Sverige gå hela vägen till en EM-final så sänds alla matcher utom kvartsfinalen i TV4.

– Mästerskapsfotboll med Sverige i en avgörande gruppspelsmatch torde vara det närmaste man kommer lägerelds-tv i den kommersiella kontexten i dag. Du når en hög räckvidd och en ansenlig mängd av dem också fokuserade tittare som inte lämnar skärmen utan, kanske rentav snopet, väntar på en analys eller att matchen ska återupptas igen, säger Andreas Rågsjö-Thorell på Resumé.

En aspekt av reklamavbrotten under EM kan även vara försöken att dra in tittare till betalabonnemang.

– Tittare har en stark betalningsvilja för fotboll, i fri tv har den här typen av matcher stark attraktionskraft på en viss typ av annonsörer, främst spel, dryck och fordon, och de mest snopna tittarna kan knuffas till att köpa ett abonnemang.

