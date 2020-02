Det var under söndagen 9 februari som den finska polisen gick ut med att Leinonen var försvunnen. De skrev att han senast sågs till på en buss, klockan 01.00 under förra fredagen. Enligt tidningen Iltalehti så hade 20-åringen varit på fest tidigare under kvällen.

Leinonen var försvunnen i lite mer än en vecka innan han påträffades död i lördags. Leinonen, som blev 20 år gammal, spelade fotboll i Grankulla IFK i finländska andraligan och vid sidan om fotbollen studerade han.

Enligt den finska polisen så påträffades Leinonens kropp i en båt i Råholmen i Bortre Tölö, strax utanför Helsingfors, av en lokal båtägare. Enligt polisen så misstänker de inget brott, de anger heller ingen dödsorsak.

Polisen vill av sekretesskäl inte lämna ytterligare uppgifter, enligt Hufvudstadsbladet.

– Det är väldigt sorgligt, särskilt när det är en så ung person, säger tränaren Jari Europaeus enligt Ilta Sanomat.

Tränaren: ”Livet måste gå vidare”

Under veckan som var organiserade Leinonens vänner sökinsatser där de bad om tips och iakttagelser, något som inte resulterade i något genombrott. Grankullatränaren Jari Europaeus berättade för tidningen Ilta Sanomat förra veckan om hur laget hanterat Leinonens försvinnande.

I stället för en försvunnen lagkamrat kommer de den här veckan att prata om en död lagkamrat.

– På kvällen kommer vi att prata med laget och därefter arrangera krisassistans om behovet finns. Livet måste gå vidare, och dessa otäcka saker bör inte överlåtas själen, säger tränaren enligt Ilta Sanomat.

– Det är de ögonblicken som får mig att stanna upp och undra varför.