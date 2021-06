Första bilderna på nya Zlatan-filmen

Nästan exakt tio år efter att Zlatan Ibrahimovic och författaren David Lagercrantz gav ut boken ”Jag är Zlatan” kommer nu filmen med samma namn.

David Lagercrantz och Jakob Beckman står bakom manuset och regissör är Jens Sjögren.

– Zlatan och jag började tala om att vi skulle kunna göra det här på ett fint sätt, berättar David Lagercrantz i en intervju med SportExpressen från i fjol.

– Ett villkor var att jag gjorde manuset och sedan skickades Jens över när Zlatan spelade i LA Galaxy. Vi var nervösa som fan att Jens skulle blåsa det här. Jag sa att Zlatan är en kaxig typ, så ”du får vara lugn och tona ner dig lite”. Men det blev magiskt på en gång. De satt i 5-6 timmar och gick igenom Zlatans liv. Då bestämde vi att ”vi kör bara”.

Zlatan har lagt sig i produktionen ”lagom mycket” och hans uppmaning till teamet var ”gör en så jävla bra film som det går”.

Besök av polisen

SportExpressen kan nu visa upp en trailer från filmen. Där får vi se både skådespelaren Dominic Andersson Bajraktati som spelar den unge Zlatan (11-13 år) och skådespelaren Granit Rushiti som spelar den lite äldre Zlatan (17-23 år).

I trailern ser vi Zlatan Ibrahimovic göra sina första finter i FBK Balkan, få besök av polisen i sitt barndomshem, hamna i bråk med lagkompisar i Malmö FF – och få sitt genombrott i den stora fotbollsvärlden.

– Zlatan har blivit ”larger than life” men vi kommer tillbaka till den här sårbara och utsatta killen som inte blir sedd och får stånga sig in. Jag tycker det är jävligt häftigt att se nu när han är så kunglig, att förstå hur utsatt han var och hur nära det var att han gick en annan väg över till kriminaliteten. Det var nära att han inte togs in i ett lag, han togs in för att någon såg honom och för att han kämpade så inåt helvete, säger David Lagercrantz.

Filmen har biopremiär den 10 september.