Förre stjärnan anklagad för barnpornografibrott

Den tidigare tyska landslagsstjärnan Christoph Metzelder kommer att ställas inför domstol den 29 april i Düsseldorf. 40-åringen, med ett förflutet i Real Madrid, anklagas för att ha skickat 29 barnpornografi-bilder via WhatsApp till en bekant. Han kommer även att prövas för innehav av barnpornografi-bilder.

Metzelder förnekar dock samtliga anklagelser som är riktade mot honom. Däremot har ingen arresteringsorder utfärdats mot den tidigare landslagsmannen som genomgick en tränarutbildning vid det tyska förbundet när utredningen inleddes i september 2019.

Polisen har gjort tillslag

Under 2019 rapporterade det tyska magasinet Der Spiegel att polisen gjort tillslag mot hans hem och kontor, och beslagtagit hans dator och telefon.

Tyska Bild har tidigare skrivit att två kvinnor, en från Hamburg och en från Münsterland, ligger bakom anklagelserna och hävdar att den förre fotbollstjärnan har skickat barnpornografiska bilder till dem.

Tog VM-silver 2002

40-åringen tog silver med Tyskland under VM 2002 i Sydkorea och Japan. Totalt blev det 47 landskamper för Metzelder mellan åren 2001 och 2008. Han spenderade den större delen av sin karriär i Tyskland där han representerade Borussia Dortmund under sju säsonger. Därefter gick flyttlasset till Spaniens huvudstad där han spelade för Real Madrid under tre säsonger. Han avslutade karriären i Schalke.

Efter karriären har han drivit en stiftelse för att stötta socialt utsatta barn och ungdomar i Tyskland. Stiftelsens hemsida togs ner kort efter att anklagelserna mot Metzelder blivit offentliga.

LÄS MER: Den förre storspelaren åtalas i barnporrhärva