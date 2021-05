Förre Bajentalangen gör historisk flytt från ettan

För sex år sedan debuterade Isac Lidberg för Hammarby i allsvenskan. Han hoppade in mot Falkenberg som 16-åring och blev därmed den yngste spelaren i Bajens historia att spela i allsvenskan. Han spåddes en lysande framtid i klubben och kallades supertalang. Men han fick aldrig sitt stora genombrott. Istället gick han den långa vägen och har nu via Gefle IF i division I skrivit på för Go Ahead Eagles i den holländska högstaligan. En aningen oväntad flytt – ingen spelare i Sverige har tidigare gått från division I-spel direkt till Eredivise.

– Det känns fantastiskt bra att jag fått en sådan här möjlighet. Att få spela i en så pass bra liga som den holländska känns stort. Det ska bli otroligt häftigt och roligt att spela i Go Ahead Eagles, säger han.

Hur dök den här chansen upp?

– Det var mina agenter Per Jonsson och Anders Carlsson som berättade om intresset för ett tag sedan. Självklart blev jag väldigt på direkt. Klubben hade haft koll på mig och följt mig. Sedan åkte de till Sverige och jag träffade klubben och hade ett möte med sportchefen här i Gävle.

– Det kändes viktigt att både sportchefen och tränaren villa ha mig.

Affären blev klar när Go Ahead Eagles låg i den holländska andraligan, vilket var en liga som anfallaren var inställd på att spela i till en början också. Men klubben lyckades överraskande gå upp till Eredivise via kval.

– De låg ju femma när jag skrev på, men hade väl fortfarande häng på kval. Men efter det gick de som tåget och de hade lite tur med andra resultat också, så de gick upp.

– Det kändes riktigt bra, säger Lidberg.

”Trodde man skulle bli såld”

Lidberg hoppas nu få chansen att visa upp sig i den holländska ligan, efter att ha tagit den långa vägen via bland annat Åtvidaberg, IK Start, utlåningar till olika klubbar i Norge, och sedan en sejour i BP i superettan och Gefle i division I.

– Jag var ju 16 år när jag fick göra debut i allsvenskan med Hammarby. Då hade man bara positiva bilder i skallen och man hoppades att spela i Hammarby och allsvenskan några år, göra mål och sedan bli såld till någon större klubb.

– Men så blev det inte. Jag hade lite otur och när jag var 18 kände jag väl att jag måste få spela för att fortsätta utvecklas. Då var det snack om utlåning till Åtvidaberg, men det blev en permanent övergång.

– Deras tränaren Roar Hansen trodde mycket på mig och det kändes som ett bra steg. Samtidigt kändes det som en besvikelse med tanke på att jag var 18 år då och man hade ju inte tänkt att spela i superettan då, säger han.

Hammarby fick en halv miljon kronor

Åtvidaberg köpte Lidberg för 500 000 kronor, men inte heller där blev det som Lidberg tänkt sig. Skador förstörde mycket, Åtvidaberg upplevde en turbulent tid och åkte ur superettan samtidigt som IK Start i Norge köpte loss Lidberg knappt ett år efter att han skrivit på för ÅFF. Han lånades där ut till Jerv, Ham Kam och till sist Brommapojkarna, utan att det lyfte. Istället vade Lidberg att ta ytterligare ett steg tillbaka när han skrev på för Gefle IF i division I i februari förra året. Det är inte något han ångrat i dag. För efter att ha öst in 19 mål på 26 matcher väntar nu ett äventyr i Nederländerna.

– Målet när vi åkte ur med BP var först och främst att gå till en annan klubb i superettan. Det fanns en klubb som var intresserad men det blev inget. Så då valde jag att gå till Gefle i stället. De satsade och det fanns bra träningsmöjligheter och en fin arena.

– Just nu är jag väldigt glad över det valet.

I vintras såg det dock ut som Lidberg var förlorad för Gefle. Klubben hade kommit överens med danska Lyngby om en övergång och Lidberg var muntligt överens med den danska klubben om ett kontrakt. Han skulle åka ner för att skriva på, då klubbens försvarare Brian Hämäläinen fick en långtidsskada och Lyngby var tvungen att värva en försvarare i stället.

– Det var bära där med Lyngby och då kändes det väl bittert, men med tanke på hur det blev nu är jag väl glad att det blev som det blev. Jag ser verkligen fram emot det här äventyret.

Vad har du fått för reaktioner från lagkamraterna?

– De är glada för min skull, att jag får den här chansen. De tycker det är kul.

Vad har du för förväntningar på den här flytten?

– Stora förväntningar. Det är en bra klubb och jag förväntar mig att tempot kommer att vara högre, jag kommer spela med bättre medspelare och möta riktigt bra motstånd.

– Det är många bra lag i den holländska ligan, så det ska bli kul.

När går flyttlasset?

– Det går i början av juli.

Vad hoppas du att flytten kan ge dig?

– Jag hoppas att den här flytten ger mig enormt mycket. Att jag kan bevisa att jag är en riktigt bra fotbollsspelare. Det finns stora möjligheter med det här om man gör det bra i en liga som den holländska.