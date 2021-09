Förlängde sviten – har galet facit

Inget verkar kunna stoppa Rosengård från ett nytt SM-guld. Lagets facit i årets seriespel är galet starkt: 14 segrar, två oavgjorda, noll förluster. Målskillnaden? 43-3.

– Vi kan döda matchen mycket tidigare, göra både tre och fyra noll egentligen, så att det inte blir så här onödigt spännande som det blir på slutet, säger Rosengårds lagkapten Caroline Seger i Sportbladets sändning.

Mot Hammarby skickade rutinerade Sanne Troelsgaard in matchens första mål, via ribban, i den första halvleken. Resultatet stod sig drygt 20 minuter in i den andra akten.

Gästernas anfallare Mimmi Larsson revs ner av målvakten Anna Tamminen. Domaren tvekade, men valde till slut att blåsa straff. Jelena Cankovic rullade iskallt in bollen till höger.

– Jag tycker att den är solklar och tycker att det är bra att de tar det, att linjedomaren hjälper till och att de diskuterar det, säger Seger till Sportbladet.

Hammarbys Nina Jakobsson fastställde slutresultatet, 1-2, på tilläggstid.

