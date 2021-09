Saknas i CL-truppen – förklarar anledningen

Redan 2013, tre år efter att fotbollskarriären tog slut, klev Hanna Marklund, 43, in som expertkommentator på TV4 och C More. I takt med att tiden har gått så har fått en mer central roll och tyngre och tyngre uppdrag.

Bland annat var hon Marklund ett av de största namnen i TV4:s sändningar från fotbolls-EM för herrar.

Nu har TV4 och C More förvärvat rättigheterna till herrarnas Champions League för herrar, men när kanalens presenterade sin trupp för att bevaka turneringen fanns Marklund inte med.

Det är hennes eget beslut att inte arbeta med Champions League.

– Egentligen är det inga konstigheter. Jag har ett kontrakt med TV4 som gäller landslagsfotbollen och när jag skrev på det så var inte Champions League aktuellt.

Men du fick frågan att jobba med det?

– Vi har pratat om det, ja. Nu vill jag inte att det ska låta som att jag inte tycker att Champions League inte är stort, men det är de stora landslagsuppdragen jag vill jobba med.

Därför gör Hanna Marklund inte Champions League för TV4

Förutom herrarnas Champions League äger TV4/C More rättigheterna att visa damernas EM nästa sommar samt VM 2023, samt herr-VM 2023. Kanalen äger även rättigheterna till VM- och EM-kvalspelet samt Nations League.

Marklund kommer, som hon säger, fortsatt att fungera som expert på landslagsfotbollen såväl för herrar som för damer.

Att ha tid att fortsatt fokusera på damfotbollen var en nyckel i att hon valde bort Champions Leaguebevakningen.

– Jag vill inte att det ska sluta med att jag inte har någon koppling till damfotbollen. Det var min väg in här och även om vi inte har jättemycket rättigheter kan jag nå ut via Fotbollskanalen till exempel, säger hon.

– Sen är det ju så att jag jobbar med lite andra saker med och jag bor och har familjen i Skellefteå. Det hade ju varit en sak om det bara hade varit fotboll som gällde för mig, men nu finns det annat med, säger Marklund.

Inte heller Lotta Schelin gör Champions League

Inte heller Lotta Schelin, som var expert i TV4 under EM, ingår i kanalens Champions Leaguebevakning.

– TV4 och C More har en intensiv sportperiod framöver, med bland annat många olika fotbollsrättigheter. Hanna och Lotta kommer att jobba med den landslagsfotboll som vi sänder nu under hösten, säger kanalens sportchef Erik Westberg.

Kanalens sändningar av Champions Leaguegruppspelet inleds den 14 september. Då inleds MFF:s gruppspel med möte mot Juventus hemma och dessutom är det toppmatchen Bayern München mot Barcelona.