Internationella fotbollsförbundet (Fifa) ser ut att tillåta lag att bära regnbågsfärgade kaptensbindlar under VM i sommar, efter månader av diskussioner med ledare inom de nationella förbunden.

Enligt The New York Times planerar Fifa att skicka ut ett brev med ”armbandsregler” till samtliga 32 deltagande nationer den här veckan. Brevet kan komma att skickas redan i dag, onsdag, skriver tidningen.

Designen på bindeln, som ska vara godkänd av Fifa, liknar den så kallade ”One Love”-bindeln (som symboliserar ett ställningstagande för mångfald och inkludering) som sju nationer planerade att bära i herrarnas VM förra året. Men i sista stund ändrade nationerna sig efter att Fifa hotat om sportsliga straff som gula kort och avstängningar för de lag som inte använde sig av Fifas egna bindlar.

Erbjuds flera budskap

Däremot kommer regnbågsbindeln till damernas VM i sommar medvetet inte vara identisk med ”One Love”-bindeln.

Nationerna i sommarens mästerskap kommer själva få bestämma om de ska bära regnbågsbindeln eller inte och för de som inte vill bära den kommer Fifa erbjuda alternativ med andra budskap på bindeln. Det kommer även erbjudas en neutral Fifa-bindel med budskapet ”Fotboll förenar världen”.

Seger: ”Ni känner oss”

Senare i turneringen kommer Fifa och landslagen främja teman som inte har med inkludering att göra. Den ena värden, Australien, driver till exempel på för en bindel som lyfter fram ursprungsbefolkningens rättigheter, skriver The New York Times.

– Ni känner oss som landslag och som individer och vet vad vi står för och vad vi har kämpat för under årens gång. Sedan vad det leder till, hur det kommer se ut på VM, det kan vi bara spekulera om just nu. Jag hoppas att vi slipper gå dit, sade Sveriges lagkaptenen Caroline Seger till TT i april gällande att landslaget vill bära ”One Love”-bindeln under VM.

Fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland inleds den 20 juli.