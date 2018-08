Chris Ryder har flitigt ventilerat kring sina depressionsbesvär på Twitter. Hans öppenhet slutade i ett brev i brevlådan från Barnsleys klubbordförande Gauthier Ganaye.

“Jag har sett på dina sociala medier att du har haft det tufft på sistone, jag vet inte vad som hänt, men jag hoppas att det snart blir bättre för dig. Du är en supporter och har alltid stöttat oss, så vi vill att du ska veta att om du vill att vi stöttar dig, så är det bara att säga till", skrev Ganaye.

Barnsleys fina gest

“Du kan komma förbi när som helst. Min dörr är alltid öppen."

Ryder vittnar om att han blev chockad när han läste brevet.

– Jag har varit lite bitsk, på skoj, mot killarna som driver klubbens Twitter-konto, så jag blev riktigt chockad när jag läste det, säger Ryder som kallar Barnsley för ”den bästa fotbollsklubben i världen”.

”Ni är underbara”

Barnsleys initiativ har mötts av hurrarop från fotbollsvärlden.

"Det här är helt fantastiskt. En så liten gest kan betyda så mycket", skriver Liverpool Echo-reportern Adam Jones.

"Fortsätt vara så här underbara, Barnsley", skriver fotbollsmagasinet Four Four Two.