Liverpools tränare Jürgen Klopp tog under tisdagen emot priset som The League Managers’ Association manager of the year.

Utmärkelsen är mer känt som Sir Alex Ferguson Trophy där alla tränare i alla divisioner i England får rösta fram den tränaren som de tycker har varit bäst under året.

Liverpool vann Carabao Cup och FA-cupen den här säsongen och slutade på en andraplats i Premier League. Laget är dessutom i Champions League-final.

Jürgen Klopp och hans lag har stått för en otrolig prestation den här säsongen, men han har inte gjort det ensam.

– När du vinner ett sådant här pris är du antingen ett geni eller så har du världens bästa tränarstab, och jag är här med hela min tränarstab. De vet hur mycket jag uppskattar dem, sa Klopp efter att ha fått priset från Ferguson.

Ferguson om första mötet med Klopp

Den förre Manchester United-tränaren var på plats för att dela ut priset och var på väg att lämna scenen efter han räckt över utmärkelsen till Liverpool-tränaren.

Men tysken drog omedelbart tillbaka Ferguson och la sin arm över axeln på honom så att de kunde fotas tillsammans.

Footy fans var snabba med att kommentera det hjärtvärmande ögonblicket och sa.

– Det här får mitt hjärta att brista. Klopp respekterar Ferguson så mycket. Han är en fantastisk människa på alla sätt.

United-legenden kunde inte låta bli att dra ett skämt när han överräckte priset till Klopp och utbrast.

– Detta är en plåga, en absolut plåga!

Ett ögonblick senare berättade Ferguson om hans första möte med Jürgen Klopp. Han fortsatte att skoja och nämnde då att han borde rekommenderat tysken att ta över ett League 2-lag i stället för Uniteds bittra rivaler Liverpool.

– Jag borde ha sagt åt honom att gå till Scunthorpe United, sa Ferguson och skrattade.

”Viktigaste priset du kan få”

Klopp, 54, fortsatte sedan sitt tacktal och berättade att det här betyder mycket för honom.

– Att röstas fram av mina kolleger är det viktigaste priset du kan få. Jag är inte så mycket för individuella priser i fotboll i allmänhet, detta är en lagsport och jag skulle inte vara någonting utan mitt lag och min tränarstab, avslutade Liverpool-tränaren.

På lördag kan Klopp vinna ytterligare en titel då de ställs mot Real Madrid i Champions League-finalen.

