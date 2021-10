Får mardrömsbesked efter otäcka bilderna

Den tidigare MFF-spelaren byttes ut under gårdagens match mot Nashville efter dramatiska bilder där han skrek ut sin smärta efter att ha tagit emot en boll. Han lämnade sedan planen hoppandes på ett ben med hjälp av läkarteamet.

Under dagen har Tinnerholm träffat en läkare och fick då ta emot ett mardrömsbesked. Hälsenan har gått av och en operation väntar på onsdag.

– Tre centimeter är av, helt borta bara. Så det blir en lång jäkla rehab, på nio till tolv månader, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Sista dygnet har det varit väldigt många tårar. Jag har varit förskonad från allvarligare skador, men inte den här gången. Så det har varit väldigt mycket tankar.

”Ska lägga upp rehabplanen”

Tinnerholm slog igenom i Åtvidaberg innan han lämnade östgötaklubben för Malmö FF. Under 2015 gjorde han landslagsdebut för att några år senare lämna Sverige och Europa för ett äventyr på andra sidan Atlanten.

Nu kan backen återvända till Sverige för sin rehabilitering, men planen just nu är att stanna i New York City där han har gjort stor succé under sina säsonger.

– Det är klart att jag tänker att jag ska gå igenom det, men man måste sörja. Jag får blicka framåt efter operationen. Sedan ska vi lägga upp en rehabplan, vad som är bäst. Men jag kommer nog göra en del av det i Sverige också. Säsongen är i sitt slutskede så mentalt kan det vara viktigt att komma hem till nära och kära också.