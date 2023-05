ViLirare grundades 2014 av den förre allsvenska spelaren och proffstränaren Bosse Petersson, 76.

Fakta är att närverket i dag har närmare 1000 medlemmar med allt från ex-allsvenska spelare och ledare med lång erfarenhet och bred kompetens inom området svensk elitfotboll.

– Vi är en oberoende kraft som står utanför alla klubb- och organisationsgränser. Vårt syfte och mål är att i alla sammanhang stå upp för den goda kraften som kan sammanfattas i fair play, respekt för varandra och vi älskar vår sport, säger Bosse Petersson.

Nu kan ViLirare med den 76-årige Petersson i spetsen presentera en stor debattkväll om svensk fotboll.

– Jag har efterlyst det här länge, det känns väldigt kul nu när vi snart är framme vid kick off, säger Bosse Petersson.

Expressen sänder debatt om svensk fotboll

Expressen sänder den tre timmar långa debattkvällen från Bonnierhuset som leds av Claes Åkeson.

– Vi har delat upp kvällen i tre halvlekar, säger Bosse Petersson.

Det här ska kända och okända fotbollsälskare debattera den 2 maj.

Läktarkultur och supporterskap, leds av författaren Marcus Birro.

Barn som vill satsa i ungdomsfotbollen, leds av ungdomstränaren Niclas Jönsson.

Är svensk fotboll transparent?, leds av journalisten och författaren Olof Lundh.

Är 51-procentregeln verkligen rätt modell för svensk elitfotboll?, leds av Svenska fotbollförbundets förre generalsekreterare, Robert Hernadi.

De svenska landslagen, leds av den övergripande landslagschefen Jens T Andersson.

Varför kommer inte publiken och ser på damernas allsvenska?, leds av målvakten Hedvig Lindahl, som spelat 181 landskamper och varit proffs i England och Spanien.

– Vi har tittat på breda ämnen som berör alla som älskar fotboll, säger Bosse Petersson.

”Många viktiga frågor”

Han är glad och förväntansfull inför debattkvällen.

– Det finns många viktiga frågor inom fotbollen som vi behöver debattera. Jag hoppas att det är är första steget till en årlig debatt om vår sport och en extra krydda är ju att den sänds direkt på Expressen.

– Expressen ska vara den primära platsen för samtal om fotboll, oavsett om det är via våra egna profiler eller om det är via intervjuobjekt. Att kunna lyfta in ett gediget samtal om fotboll med några av Sveriges tyngsta på området känns både aktuellt och väldigt roligt. Vi hoppas att det ska uppskattas av vår publik och att vi får en bra diskussion om svensk fotboll och vart svensk fotboll är på väg, säger Pontus Weinemo, strategisk sportchef på Expressen.

Se debatten på Expressen klockan 18.00 tisdag kväll