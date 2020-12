”Vi är farliga för alla lag från superettan”

IF Brommapojkarna gick in med en tydlig målsättning i årets säsong av Ettan Norra – att ta sig tillbaka till superettan.

Åt seriesegrande Vasalund kunde de inte göra något, men kvalplatsen tog BP hand om efter att ha avslutat serien med fyra raka segrar.

I sista matchen vann men dessutom över just Vasalund med 3-1 och säkrade kvalplatsen.

– Vi går in i kvalet med väldigt bra form. Femton mål framåt på fyra matcher och vi har släppt in två. Det spelar ingen roll vilken nivå man är på, det är en väldigt stark avslutning så vi går in i kvalmatcherna med väldigt mycket självförtroende, säger Constable.

Hans lag innehåller rutinerade spelare som Jesper Arvidsson, Gustav Sandberg Magnusson, Christer Gustafsson, Philip Haglund och Simon Helg – för att nämna några.

Dessutom finns ett antal talanger som exempelvis lagets främste målskytt Oskar Fallenius. att tillgå.

”Får en tuff uppgift”

Totalt sett ett lag som, enligt Shaun Constable, kan ställa till problem för det lag från superettan man kommer ställas mot. Vilket motståndet blir avgörs kommande helg.

– Vi respekterar motståndarna och håller oss ödmjuka, men vi tror också på oss själva och vi kan vara farliga mot alla lag från superettan, säger engelsmannen.

– De som får möta oss får en tuff uppgift.

Kvalmatcherna till superettan spelas den 9 och 13 december. BP kommer ställas mot laget på 13:e plats i superettan och Landskrona från den södra ettan möter lag 14 i superettan.

Alla matcher sänds på SportExpressen Play.