Värvades till Allsvenskan – lånades ut direkt: ”Tungt mentalt”

Mittfältaren Kvist, 25, värvades till Varberg från Mjällby inför den här säsongen. Någon tävlingsmatch hann han dock inte spela innan det blev klart att han lånas ut till Landskrona i Ettan Södra.

– Ibland blir det inte som man tänkt sig. När jag kom till Varberg var jag inte i mitt bästa skick mentalt och hade det tufft. Det var bättre att jag fick komma någonstans där jag har nära hem och får spela fotboll. Nu känns allt bra. Jag känner mig stark och är redo för vilken utmaning som helst, och nu är den utmaningen Landskrona Bois, säger Kvist.

På vilket sätt var du inte i ditt bästa skick när du kom till Varberg?

– Mest att jag varit borta från regelbunden speltid under en så lång period, då blev det lite tungt psykiskt. I Mjällby spelade jag knappt någonting på ett halvår och sedan kom jag till försäsongen i Varberg och hade det lite tungt mentalt. Det är lite privata saker också som jag inte vill gå in på, jag tror alla människor går igenom lite tyngre perioder och för mig var det så just när jag skrev på för Varberg. Jag kände mig inte mentalt redo att vara där.

Tidigare i karriären spelade Kvist för Landskronas seriekonkurrent Oskarshamn. Här i en match mot onsdagens motståndare Eskilsminne. Foto: Bildbyrån

I återkomsten hos Landskrona lyckades William Kvist bli målskytt direkt när han hoppade in och sköt 1-1 i premiären mot Oskarshamn i söndags.

Oskarshamn som är en av flera klubbar han representerat de senaste åren. Efter säsongen med Landskrona i Superettan 2014 flyttade han till Danmark. Efter spel med två olika klubbar där väntade 1,5 säsong i Oskarshamn (där han bland annat stod för 14 mål och 9 assist säsongen 2018) innan flyttlasset gick vidare till Mjällby sommaren 2019.

Där noterades han endast för 46 minuters speltid.

– Att jag rört på mig mycket finns det många olika anledningar till. Tjejen pluggade i Kalmar och då ville jag vara där och samtidigt spela fotboll, så då fick jag flytta till Oskarshamn. Sedan har man varit ung, velat spela hela tiden och kanske inte alltid haft tålamodet. Nu är det klart jag känner att jag gärna vill stanna någonstans en längre period. Absolut ligger det i tankarna att stadga sig någonstans och satsa fullt ut med fotbollen på en plats, säger Kvist.

Lånet går ut under sommaren

Kanske kan den platsen vara Landskrona. Utlåningen från Varberg är i första hand fram till den sista juli, vad som händer efter det återstår att se.

– Jag vill ta mig så långt som möjligt som fotbollsspelare, samtidigt kanske man ska ha tålamod när man känner att det är något bra på gång i en klubb. Jag valde inte Bois bara för att komma och sticka igen, det finns en tanke, säger han.

På onsdagskvällen tar Landskrona emot Eskilsminne i säsongens första hemmamatch. Två lag som är tippade högt upp i tabellen där Landskrona är stor förhandsfavorit till seriesegern.

– Hade jag inte spelat i Landskrona hade jag också haft dem som favorit, det är bara kolla på laget och hur de presterade förra året. Det är något bra på gång, samtidigt måste vi vara ödmjuka och göra jobbet. Men vi tar gärna emot den uppgiften, säger William Kvist.