I somras värvades Moestafa El Kabir in till Hammarby TFF för att hjälpa laget kvar i Ettan Norra.

Det såg länge mörkt ut – men i sista omgången i söndags klev El Kabir fram och sköt laget till nytt kontrakt.

I och med hans 2-1 i den 85:e minuten mot Sylvia klarade sig Hammarbytalangerna kvar samtidigt som Hudiksvall, Luleå och Assyriska åkte ut.

Efteråt var det en känslosam Moestafa El Kabir som svarade på frågor i SportExpressen Plays sändning.

Några dagar senare är känslorna fortfarande starka.

– När jag kom i slutet av sommaren var det som att man kommit till ett dagis, det är väl bästa sättet att beskriva det på. Att man då ser grabbarna utveckla sig under den här perioden och att vi grejar det i slutändan gör att man känner en stor stolthet, det var underbart, säger han.

Trots att han levererat mål på betydligt högre nivåer tidigare rankar han ändå avgörandet mot Sylvia högt.

– En sådan situation har jag inte varit med om tidigare så jag klassar det som ett av de viktigaste målen i min karriär.

Svaret om framtiden

Totalt blev det elva matcher, varav fyra från start, och tre mål för El Kabir under hösten.

– När jag gick in i det här mitt i säsongen var jag inte fulltränad men vi hade tydliga mål vad som var viktigt och hur vi skulle greja det här, och det gjorde vi till slut, säger 33-åringen.

Han fortsätter:

– För mig personligen har det varit tuffa år sedan jag bröt benet och jag har inte hunnit komma tillbaka till den nivån jag varit på. Att man då får vara med och lösa det här och att just jag får avgöra ger en jäkligt skön känsla. Laget har kämpat, krigat och haft våra ups and downs under säsongen. När man klarar sig i sista matchen blir det mycket känslor och glädje och för mig har det varit värt varenda minut jag spenderat i Stockholm.

Jag hoppas att det här är ett steg uppåt igen, jag känner att jag har mycket kvar i tanken.

Kontraktet med Hammarby TFF går nu ut och Moestafa El Kabirs fotbollsframtid är oklar.

Klart är att han vill förlänga karriären.

– Man vill spela så länge som möjligt och så länge man känner att man håller nivån. Jag är öppen för det mesta, nu är det bara att vänta och se vad som händer.