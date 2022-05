Han värvades till Djurgården efter en stark säsong med BP i Ettan Norra 2020, men speltiden i allsvenskan har uteblivit.

Istället har Axel Wallenborg lånats ut till IFK Haninge.

– Inför säsongen kände jag att jag behövde få speltid. Djurgården värvade in en vänsterback till och jag kände att det vore bra att komma i väg, få speltid och utvecklas. Och det tyckte Djurgården också, säger 21-åringen.

Han tränade med Dalkurd under en längre period men lånades, precis som i fjol, ut till Haninge.

– I Dalkurd var jag i tre veckor tror jag. Det drog ut lite på tiden och jag hade hela tiden en dialog med Haninge eftersom jag var där i fjol också, säger vänsterbacken.

Åtta omgångar in på årets säsong har han startat samtliga matcher och Haninge är med i toppen med 14 inspelade poäng.

– Starten är rätt fin. I början höll vi nollan i flera matcher och nu har vi kommit i gång och gjort lite fler mål. För egen del har det känts bättre och bättre. Jag var lite missnöjd med de första matcherna och kände att jag behövde skärpa mig. Sedan tog jag tag i det och nu har det gått bra, det satt nog mest i huvudet, säger han.

Skulle ha spelat med Djurgården

Axel Wallenborg har den här säsongen och ytterligare två kvar på sitt avtal med Djurgården.

– Klart att jag någon gång vill komma in dit och slå igenom där, det är så klart målet att få visa framfötterna där, säger han och fortsätter:

– Ganska tätt efter att jag skrev på skadade jag mig och blev borta ett halvår direkt. Det var inte det man ville men man får se det positivt och jag kunde träna upp min fysik. Jag har tagit med mig mycket från träningarna där.

Förra veckan skulle försvararen ha spelat en U21-match med Djurgården, något som i stället kan bli aktuellt längre fram.

Låneavtalet gör det möjligt för honom att representera båda klubbarna under årets säsong.

– Jag får både träna och spela med Djurgården men just nu kör jag bara lite extra med fystränaren där. Förra veckan skulle jag ha spelat en U21-match men vi hade så tight schema med tre matcher på en vecka så det blev inget. Men vi har snackat om att jag ska försöka få in några U21-matcher under säsongen, säger han.

För IFK Haninge går säsongen i Ettan Norra vidare med match mot Hammarby TFF på onsdagskvällen.

– I starten har vi haft flera tuffa matcher men gjort det bra. Nu har vi kanske lite lättare schema där vi har chansen att ta ännu fler poäng. Vi ska fortsätta med det stabila försvaret vi haft och försöka öka målproduktionen ännu mer. Vi skapar mycket chanser men har inte riktigt fått till det sista, säger Axel Wallenborg.