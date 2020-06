Tränarnas dom: De blir vinnare i Ettan

Ettan Norra:

Vasalund-IFK Berga, Örebro Syrianska IF-Täby FK, Sollentuna FK-Gefle IF FF, Team TG FF-Nyköpings BIS, IK Frej Täby-IF Brommapojkarna, IFK Haninge-IF Karlstad Fotboll, Sandvikens IF-Karlslunds IF HFK, IF Sylvia-IFK Luleå.

Ettan Södra:

Eskilsminne IF-Lindome GIF, Lunds BK-Qviding FIF, Tvååkers IF-FK Karlskrona, Skövde AIK-Utsikten, Torns IF-Assyriska Turabdin IK, FC Linköping City-FC Trollhättan, Oskarshamns AIK-Landskrona Bois, IFK Värnamo-Motala AIK FK.