Det var med knappt tjugo minuter kvar att spela av derbyt mellan Oddevold och FC Trollhättan i Ettan Södra som det kastades in en sko från läktarplats.

Den träffade Trollhättans lagkapten Alen Kasumovic.

– Jag fick den på örat och vid sidan av huvudet. Jag var inte beredd. Det kändes obehagligt, men jag blev kanske mer rädd än att vad det gjorde ont, säger han till TTELA-sporten efteråt.

För Bohuslänningen berättar Oddevolds ordförande, Peter Bjurström, att händelsen är polisanmäld.

Han stod själv på samma läktare och såg vad som hände.

– Jag såg bara att det kom in en toffel eller sko och det är under all kritik. Det är inte okej på något sätt. Det känns fruktansvärt för spelare ska inte få någonting på sig. Det är bedrövligt, det är uruselt. Det är jättetråkigt när sånt här händer och det finns inget som försvarar det, säger han till tidningen.

Hur agerade ni?

– Vi hade ordningsvakter som identifierade killen. Det är polisanmält.

Efter några minuters uppehåll spelades matchen vidare och Trollhättan vann med 1-0.

– Det är väldigt tråkigt att det sker, men att vinna derby är hur gott som helst, säger Alen Kasumovic till TTELA.

Segern innebär att Trollhättan klättrar till fjärde plats i tabellen, med en match med spelad än BK Olympic och Ängelholm som möts på tisdagskvällen.

Oddevold ligger trea med två poäng upp till kvalplats.

