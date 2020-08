Efter att ha vunnit SM-guld med IFK Norrköping skrev Rawez Lawan på för Dalkurd inför säsongen 2016.

Där var han med på en resa som tog laget till allsvenskan med Lawan som nyckelspelare.

Trots det bröt han och klubben nyligen kontraktet i förtid efter en vår där mittfältaren stått helt utanför laget i superettan.

– Sista tiden var ganska rörig tycker jag. Det behövde inte bli som det blev, men jag stod upp för det jag trodde på, säger han i dag.

32-åringen vill inte gå in på detaljer men berättar att han bland annat varit i kontakt med spelarföreningen.

– Det var några incidenter som var väldigt främmande för mig men jag vill inte gå in på detaljer. När jag kontaktade spelarföreningen sa de att det inte hade hänt sedan 2009. Det enda jag kan säga är att jag lärde mig otroligt mycket om mig själv. Handen på hjärtat känner jag verkligen ingen bitterhet mot någon, jag hoppas bara de lärde sig, för jag lärde mig enormt mycket om mig själv, säger han.

Hur ser du tillbaka på din tid i Dalkurd?

– Mina första två år där var helt underbara och det kommer jag ta med mig hela mitt liv. Det var det Dalkurd som delade samma själ som mig första två åren. Familjekänslan, en massa drömmar som uppfylldes. De åren tar jag med mig hela livet. Därefter blev det tyvärr för mycket för hela föreningen tror jag.

Det bittra slutet till trots kan Rawez Lawan se tillbaka på sin tid i klubben med en positiv känsla.

– Allt började med att jag hade en dröm om att ta upp dem i allsvenskan och den gick i uppfyllelse. På slutet var min dröm att alltid stå fast vid det rätta och verkligen tro på min integritet och att det rätta vinner, och det gjorde det också i slutet. Så i det stora hela gick alla drömmar i uppfyllelse.

Har skrivit på för serieledarna

Nästa dröm för Rawez Lawan är att föra Vasalund till superettan. Så sent som i måndags blev han klar för klubben och även matchdebuten är avklarad.

Inför helgens omgång leder Stockholmsklubben Ettan Norra.

– Ganska snabbt efter att kontraktet bröts hade jag ett möte med Chengis (Rehman, sportchef) och magkänslan sa direkt att det här passar mig. Det här är en utmaning som verkligen sporrar mig. Det är en underdog som verkligen vill upp. Jag har tränat med laget två gånger och spelat en match och första intrycket är att de har en jäkla vass offensiv med många talanger som har en ljus framtid. Det passar mig att vara med och försöka guida dem rätt.

Offensivt har Vasalund en trio som sticker ut med lagkaptenen Marko Nikolic och anfallsduon Mai Traore och Ekin Bulut.

Tränare för laget är Dalibor Savic – en man som gjorde ett starkt första intryck på Rawez Lawan.

– Han gav mig en kram, och det är väl som en puss i den värld vi lever i nu. Vi gick in i hans tränarrum på åtta kvadrat utan fönster och air condition och han sitter där och drömmer om att ta laget till superettan. Redan där kände jag att jag vill gå all in för att ta upp det här laget, säger Rawez Lawan.

Avtalet med Vasalund sträcker sig först och främst säsongen ut.

– Just nu är det helhjärtat säsongen ut. Jag vill verkligen bidra allt jag kan för att få upp dem i superettan, säger mittfältaren.

På söndag tar Vasalund emot Sandviken på hemmaplan i en match som börjar 15.30 och sänds på SportExpressen Play.