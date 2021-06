Gefle IF

Isac Lidberg, anfallare.

Kommentar: Anfallaren kom fram tidigt i Hammarby men genombrottet på seniornivå har tagit några år. Förra säsongen öste han in mål (19) och i våras blev han sålds till holländska Go Ahead Eagles. Har inte producerat lika mycket i målväg i år men är en klasspelare på den här nivån som med all säkerhet vill sätta avtryck innan han lämnar för proffslivet.

Leo Englund, anfallare.

Kommentar: Tre mål på tio matcher skrämmer inte – men två av de tre målen har kommit under de tre senaste matcherna. Leo Englund har öst in mål på den här nivån i många år och nu ställs han mot klubben han lämnade inför säsongen.

Har avgjort derbyn i Sandvikens tröja, gör han det för Gefle den här gången?

Linus Sahlin, mittback

Kommentar: Med tanke på vilken offensiv kraft Gefle sitter inne på var det nog ingen som trodde att en försvarsspelare skulle leda interna skytteligan, men så är faktiskt fallet.

Sahlin har levererat fyra mål på tre matcher och är dessutom viktig i försvarsspelet.

Kom till klubben från Umeå FC inför årets säsong.

Sandvikens IF

Naeem Mohammed, anfallare.

Kommentar: Anfallaren från Ghana är inne på sin tredje säsong i klubben och blir bara bättre och bättre.

Är ett hot i djupled och har stått för sju mål på nio matcher. I fjol blev det 14 fullträffar på 29 framträdanden.

Ahmed Bonnah, mittfältare.

Kommentar: Utlånad från BP till Haninge i fjol och imponerade då. Har tagit ytterligare ett kliv nu och passar perfekt in i Sandviken.

Sex mål och ett kreativt anfallsspel så långt.

Gustav Thörn, mittback.

Kommentar: Blivit en nyckelspelare i Sandviken och bildar tillsammans med Olof Mård och Nicklas Håkansson en riktigt stark försvarslinje.

Thörn har dessutom bidragit med två mål framåt.

