Spelade i division fem – ska bli BP:s skyttekung

Brommapojkarna är med i toppen av Ettan Norra trots att laget inte fått i gång målskyttet.

Därför valde föreningen att plocka in en skyttekung från division 2 norrland i form av Stöde IF:s anfallare Oskar Nordlund, 27.

En spelare som i många år öst in mål på olika nivåer i Sundsvallsområdet – men som inte fått chansen på högre nivå än tvåan, även om han testats i träning av både Östersunds FK och Gif Sundsvall.

– BP ringde mig för en månad sedan och ville bjuda ned mig under uppehållet, men då gick jag sönder i baksidan av låret. Jag fick hårdbehandling och kom tillbaka till matchen mot Skellefteå och spelade den, efter den matchen ville de börja förhandla, säger Nordlund.

Mot Friska Viljor senast hade BP en scout på plats när Nordlund gjorde två mål (totalt åtta på fyra matcher i år) och på måndagen blev övergången klar.

– BP är en stor klubb, det känns kul att de var dem som hörde av sig, säger anfallaren som har en annorlunda karriär bakom sig.

I ungdomsåren spelade han ishockey och satsningen på fotboll kom sent. När han väl bestämde sig för att ge fotbollen en chans började han ösa in mål för Ånge IF i division 2 och 3 – men valde sedan plötsligt att gå till moderklubben Ljunga IF i division 5 säsongen 2015 efter 16 mål i tvåan.

Öst in mål i division 2

2018 var han tillbaka i division 2 med IFK Timrå och gjorde 29 mål på 26 matcher. 2019 blev det 26 mål på 22 omgångar och nu väntar för första gången spel i division 1.

– Jag har alltid strävat efter att få kliva uppåt, men för att det ska vara värt att flytta för spel i division 1 ska det kännas riktigt bra. Det gör det nu, säger han.

Varför tror du att det inte hänt tidigare?

– Jag vet faktiskt inte, kanske att varenda spelare i stort sett har agenter som ringer och jagar klubbar och tar fram videoklipp och sådana grejer. Jag har aldrig haft en agent eller skickat klipp på mig själv till någon, det är inte jag. Jag har blivit upplärd med att mitt spel kan tala för sig själv, och det är det jag vill. Nu är det BP som hört av sig till mig och det är fruktansvärt kul att det gått den vägen, det blir lite mer inspirerande för att de tar mig för det jag gjort och inte för att någon annan sagt det.

Spelet, och framför allt målen, har talat för sig själv och nu är Oskar Nordlund för första gången i livet fotbollsspelare på heltid.

– Helt fantastiskt, det är en av de stora anledningarna till att jag gör det. Fotboll blir mitt jobb. Jag har barn på hemmaplan men där har vi hittat en bra lösning så jag får träffa henna och så där, sedan får vi utvärdera efter säsongen, säger han.

Oskar Nordlund är spelklar för BP redan till söndagens match mot Nyköping.

Den matchen sänds på SportExpressen Play med start 16.00.

– Jag tror på mig själv och tror jag kommer kunna leverera på den här nivån också. Nu kommer jag till ett helt nytt lag, en helt ny miljö och allt sådant. Jag hoppas jag kommer in i gruppen fort, då kommer jag kunna göra många mål, säger BP:s nya anfallsvapen.