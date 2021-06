När Gefle besegrade Assyriska i den senaste omgången av Ettan Norra var det en debutant som vaktade målet.

Tim Markström var avstängd och William Lindkvist sjuk – då fick 18-årige Albin Lorenz chansen.

Gefle Dagbladet har berättat att han skrev på ett lärlingskontrakt på matchdagen för att sedan debutera mot Assyriska på kvällen.

En match där Lorenz höll nollan, blev vald till matchens lirare och hemmalaget vann med 2-0.

– Underbart, säger han till SportExpressen Play efteråt.

– Jag fick ett samtal i torsdags om att det kunde bli match. Och jag fick reda på lite under veckan, eftersom Tim var avstängd tränade jag med dem. Jag fick stå mot Sirius tidigare i år i en träningsmatch, men nerverna var lite värre inför den här matchen.

Blev matchens lirare

Och som snabbast slog hjärtat i slutminuterna när speakern ropade ut matchens lirare.

– Pulsen steg ganska mycket när jag fick se att jag var ”man of the match”. Då kom den nog upp i några fler slag än under matchen.

Hur ser du på fortsättningen nu?

– Det är skitroligt att få träna med A-laget och spela sådana här matcher. Sedan är jag ju bara 18 år, så jag har två år kvar i U19. Om jag inte får spela här hoppas jag få spela där.

Gefle hade en tung start på årets säsong men är nu inne i en positiv trend och ligger nia i tabellen, med en match mindre spelad.

– Om vi spelar så här tror jag det kan bli väldigt bra, säger Albin Lorenz till SportExpressen Play.

