Rasmus Bonde skrev nyligen A-lagskontrakt med AIK fram till och med säsongen 2025 men var redan förra säsongen utlånad till Ettan Norra, då hos Sandviken.

Nu lånas han ut till Vasalund fram till och med 15 juli.

– I Rasmus får vi in en ambitiös kille med hög potential. En vänsterback har varit en pusselbit vi letat efter och Rasmus passar bra in i den profil vi sökt och är glada att ha honom med oss i Vasalund. Han har samlat erfarenhet från spel i ettan då han förra året representerade Sandvikens IF under första halvan på säsongen, säger sportchefen Georgios Gogas till föreningens hemsida.

Anfallaren lånas in

Även Calvin Kambuye, som i dagarna skrev på för AIK:s A-lag lånas ut till Vasalund. Den 18-årige anfallaren/yttern skrev på ett kontrakt med AIK över säsongen 2024 men lånas nu ut fram till sommaren.

– Calvin har en oerhörd förmåga att göra mål vilket han visade förra säsongen då han öste in mål i juniorallsvenskan. Han är nu redo att ta nästa steg i sin karriär och utveckling genom att prova på spel på seniornivå. Jag är övertygad om att Calvin kommer anpassa sig och leverera väldigt bra även på denna nivå, säger Georgios Gogas.