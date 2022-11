En jury har tagit ut tio mål i Ettan Norra samt tio mål i Ettan Södra. I norrettan har Elias Durmaz dubbel chans, då två av hans fullträffar för Vasalund finns med bland nomineringarna.

Nu är det din tur att rösta på ditt favoritmål i respektive serie så att vinnarna kan utses. Se målen i spelarna nedan och rösta i respektive kategori!

Omröstningen avslutas söndagen den 27 november.

Vilket mål är snyggast från Ettan Norra?

1. Luka Dobrijevic, FC Stockholm Internazionale 2. Eyasu Alemayehu, FC Stockholm Internazionale 3. Leo Englund, Gefle IF 4. Gustav Nordh, Piteå IF 5. Elias Durmaz, Vasalund IF 6. Endreas Tesfai, Täby FK 7. Dida Rashidi, FC Stockholm Internazionale 8. Mattias Mitku, IF Karlstad Fotboll 9. Elias Durmaz, Vasalund IF 10. Gustav Lindgren, Sollentuna FK

