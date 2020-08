Profilen tränar med BP – på väg tillbaka

Brommapojkarna har ett profilstarkt lag den här säsongen och har värvat spelare som Jesper Arvidsson, Simon Helg och Christer Gustafsson.

En annan profilvärvning som anslöt inför säsongen är Philip Haglund.

33-åringen kom till klubben fotskadad och när han presenterades var det oklart om och när han skulle komma till spel.

”Philip som under vintern opererat en fot är efter tester ännu inte fullt återställd och kommer under våren köra rehab med förhoppning om att komma tillbaka till fotbollsplanen senare under säsongen. Philip skrivs nu över till BP och kommer tillhöra klubben och om rehaben går enligt planen så kommer vi att få se Philip på soliga Grimsta igen senare i år”, skrev klubben på sin hemsida den gången.

Nu är Philip Haglund tillbaka på planen och förra veckan började han träna med laget.

– Jag skulle vilja sätta in honom i spel nu, men vi måste vara väldigt försiktiga. Det är lätt att sväva i väg och sätta in honom och sedan blir han skadad igen. När en spelare varit borta så länge är det viktigt att göra rehaben rätt, säger BP:s tränare Shaun Constable.

Vad skulle det betyda för er att få in honom i spel?

– Otroligt mycket, men han betyder mycket även utanför planen. När han kommer till omklädningsrummet gör han det med bra energi. De yngre spelarna tittar på honom, han är en väldigt bra karaktär och tar med sig naturligt ledarskap till gruppen. När han kan spela blir det fantastiskt för honom och för oss, och förhoppningsvis inte så bra för motståndarna.

Värvat erfaren mittfältare

BP siktar på att ta sig tillbaka till superettan och ligger just nu trea i tabellen med 21 poäng.

Nyligen fick man klart med ett nyförvärv i form av mittfältaren Alexander Fioretos som har ett förflutet som utlandsproffs i länder som Danmark, Grekland och Rumänien.

Närmast kommer han från Linköping.

– Vi tappade Alexander Seger som hade börjat säsongen väldigt bra men drabbades av en långtidsskada. ”Alex” (Fioretos) tränade med oss redan i februari och jag gillar honom, han har något annat än det vi har. Han är mer direkt på ett sätt, springer med bollen och tar löpningar från mittfältet. Dessutom är han erfaren och en bra karaktär, säger Shaun Constable.

BP-tränaren kan konstatera att hans lag är med i toppen av Ettan Norra trots att målskyttet inte kommit i gång. Faktum är att Brommapojkarna gjort näst minst antal mål (13) i serien.

– Sätter vi spelar fotboll på är riktigt bra, sedan måste vi jobba hårt på sista tredjedelen. Om man kollar på alla ligor i hela världen så är sista tredjedelen den svåraste, vi är inte enda laget som har problem där. Däremot har vi ett väldigt starkt försvar och nu börjar vi få alla spelare tillbaka i full träning och det kommer hjälpa oss, säger Constable.

Brommapojkarnas nästa match är hemma mot Karlstad på onsdagskvällen. Matchen sänds på SportExpressen Play med start 19.00.