Listan är framtagen av SportExpressens Oskar Lund och frilansjournalisten Pontus Andersson som följt ettan på nära håll i flera säsonger.

Simon Helg, Brommapojkarna

Kommentar: Slog igenom i Hammarby 2009 med fyra mål och tre assist i allsvenskan och sågs som ett stort framtidslöfte och potentiellt utlandsproffs. Följde sedan med laget ned i superettan innan han gick till Gif Sundsvall för att åter spela allsvenskt.

Sedan 2016 har det blivit spel i superettan med klubbar som Åtvidaberg och Öster.

Har 75 allsvenska matcher, över 200 i superettan och potential att dominera i ettan.

I BP kryllar det av profiler och en sådan som Philip Haglund finns till exempel inte med på listan då det är oklart om han kommer till spel i år. Kaptenen Gustav Sandberg Magnusson förtjänar också ett eget omnämnande på listan.

Ekin Bulut, Vasalund

Vann skytteligan i stor stil förra säsongen med 26 mål.

Hade anbud från både svenska klubbar och utlandet men blev kvar i Vasalund.

Han inlett även den här säsongen starkt och är med i toppen av skytteligan precis som väntat.

”Ett mål jag har är att vinna allsvenska skytteligan, och det tror jag att jag kommer göra en dag”, har anfallaren tidigare sagt till SportExpressen.

Jesper Arvidsson. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

Jesper Arvidsson, Brommapojkarna

Kommentar: Närmare 200 allsvenska matcher skojar man inte bort. 35-årige Arvidsson har stor erfarenhet av högsta nivån och har representerat klubbar som Åtvidaberg, Djurgården och Sirius samt norska Vålerengen.

Gjorde hela åtta poäng (4+4) under 2018 men fick endast speltid i nio matcher med Sirius den gångna säsongen.

Ytterbacken är en av de mest erfarna spelarna i ettan.

Leo Englund i kamp med Djurgårdens Jacob Une Larsson i svenska cupen. Foto: Bildbyrån

Leo Englund, Sandviken

Kommentar: Har en sejour i elitfotbollen bakom sig då han spelade för Gif Sundsvall 2014 och 2015.

Det resulterade i ett allsvenskt mål 2015 innan Englund skrev på för Umeå. Efter ett tungt 2016 exploderade han målmässigt 2018 med 16 mål i ettan norra. Följde upp med 17 mål för Sandviken i fjol och gjorde sedan mål mot Djurgården under cupmötet på försäsongen.

Potential att vinna skytteligan.

Christer Gustafsson, Brommapojkarna

Kommentar: Tillhörde Sirius under åtta säsonger och var med på lagets resa till att etablera sig i allsvenskan efter att ha anslutit från Hammarby.

21 matcher och fyra mål i högsta serien så sent som förra säsongen.

Två mål den här säsongen varav ett drömmål som avgjorde toppmötet med Vasalund i slutsekunderna.

David Johannesson jublar efter ett mål med Öster. Foto: BILDBYRÅN

David Johannesson, Karlstad

Kommentar: Erfaren anfallare som gjorde sex mål i superettan förra säsongen med Öster.

Totalt i karriären står han noterad för 55 mål på 155 matcher i landets näst högsta serie.

Blev rubrikernas man på försäsongen då det rapporterades att 33-åringen armbågat en lagkamrat på träning och är en spelare som spelar med mycket känslor.

Har varit på provspel i England tidigare i karriären och var nära att hamna i Malaysia inför den här säsongen.

Isac Lidberg, Gefle

Kommentar: Anfallare som debuterade i Hammarby rekordung som 16-åring och sedan dess spelat för två norska klubbar och Åtvidaberg och BP.

Nu i Gefle där han startat om och inledde med fyra mål på lika många matcher.

Just nu skadad men lär leverera igen när han är tillbaka i spel.

Marko Nikolic i BP-tröjan. Nu respresenterar han Vasalund som lagkapten. Foto: Bildbyrån

Marko Nikolic, Vasalund

Kommentar: Har ett förflutet som supertalang i AIK och debuterade som tonåring i allsvenskan. Tog inte de steg man förväntade sig men har samlat på sig värdefulla erfarenheter från den allra högsta nivån och ett utlandsäventyr i Belgien.

Har startat om med Vasalund där han är lagkapten och nyckelspelare.

Siktar på att ta sig tillbaka till den riktiga eliten igen – den resan blir spännande att följa.

Per Olsson mot sin tidigare klubb Djurgården i svenska cupen i vintras. Foto: Bildbyrån

Per Olsson, Sandviken

Kommentar: En av två tränare som tar sig in på listan. Under många säsonger ansvarig för Gefle IF i allsvenskan och sedan basade Olsson över Djurgården under nästan tre säsonger.

Efter en kortare sejour i AFC Eskilstuna försöker han nu föra Sandviken uppåt.

Christer Mattiasson. Foto: Bildbyrån

Christer Mattiasson, Sollentuna

Kommentar: Har några riktigt spännande spelare i sitt lag i form av Taha Abdi Ali, Gustaf Lagerbielke och Dida Rashidi för att nämna några.

Men tränare Mattiassons meriter talar för sig själv.

Mångårig profil som spelare i klubbar som Elfsborg, Djurgården, AIK och norska Lilleström.

Jobbat som expertkommentator och sedan 2015 tränare för Sollentuna.