Redan som 14-åring debuterade Erik Lund i Ljungskiles A-lag. I samma förening avslutade han spelarkarriären under 2020, och när laget startar om i Ettan Södra efter degraderingen från superettan är det Lund som leder omstarten som huvudtränare.

– När jag fick det här erbjudandet var det inte så svårt att sluta, jag kände att det lät jätteroligt och var något jag ville hoppa på, säger 32-åringen.

Hur har det varit att sluta spela?

– Svårt att svara på, jag har nog inte riktigt fattat det ännu. Fördelen med det här jobbet är väl kanske att man haft så mycket att göra så det har inte funnits tid att reflektera över det.

När den tidigare försvarsspelaren ska summera sin karriär har han lite svårt att sätta ord på den.

– Det där är lite olika beroende på vilken dag det är. En del av mig kommer nog aldrig vara helt nöjd. Samtidigt kan jag känna en stolthet att ha kommit tillbaka till elitfotbollen efter att ha opererat båda höfterna och fyra korsbandsoperationer. När jag slog igenom i IFK Göteborg hade jag högre mål, men logiskt så fattar jag att det är svårt att uppfylla mina egna förväntningar med tanke på skadorna jag hade.

Erik Lund lämnade Ljungskile för att bli ungdomsproffs i Aston Villa 2005 och stannade i klubben till 2008 då IFK Göteborg kallade. Han har även hunnit med att representera Örebro och Varberg innan han avslutade i Ljungskile.

Vilka är dina bästa minnen från karriären?

– Debuten i IFK Göteborg och debuten i Ljungskile som 14-åring. Sedan de gångerna man var med i och runt U21-landslaget och även januariturné med A-landslaget. Att dra på sig landslagströjan var en speciell känsla. Och sedan fick jag vinna cupguld med blåvitt, det var fantastiskt.

Erik Lund i IFK Göteborgs tröja 2012. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Hur ser du på IFK Göteborg i dag?

– Jag tycker inte riktigt det funnits en tydlig bild vad IFK Göteborg står för längre. Senast Håkan (Mild) var i klubben var det väldigt tydligt och spelarna visste vad som gällde. Så det är något jag tror och hoppas Håkan kan bidra med nu. Jag vet inte hur nära sporten han kommer vara men jag tror att folk i dag inte riktigt vet vad IFK Göteborg står för, och det tror och hoppas jag kan förändras nu.

– Håkan är väldigt rak och reko och har ett stort kunnande. Det känns som en väldigt bra rekrytering. Nu har han dessutom fått komma borta lite och fått nya influenser, jag tror det passar väldigt bra i tiden.

Hintar om nyförvärv

För Erik Lund själv känns även hans nya uppdrag helt rätt.

– Oerhört inspirerande. Det här är min moderklubb och en chans att få sätta sin egen prägel på ett lag känns väldigt inspirerande, säger han.

Han var spelande assisterande tränare den gångna säsongen och gjorde ett kort inhopp som huvudansvarig tillsammans med spelarkollegan Aleksandar Kitic redan 2018 när tränaren L-O Mattsson lämnade.

Nu är det dags för Erik Lund att bli huvudtränare fullt ut och just nu pågår jobbet med att bygga årets spelartrupp.

Och det har varit en stor ruljans på spelare både in och ut.

– Till en början har vi tagit in många spelare från närområdet, sedan får vi se vad som händer längre fram. Ljungskile är rock'n'roll och kommer vara det även under den här säsongen. Det är lite på gång men jag kan tyvärr inte säga så mycket mer än att jag tror ni kommer tycka det är spännande, säger han utan att vilja gå in på mer än att det handlar om eventuella nyförvärv.

– Det kan dröja ett par veckor, men det är en intressant satsning om det går i lås.

Vad letar ni för spelartyper?

– För mig handlar det om att man ska vilja jobba hårt, men också passa bollen. Det är väl egentligen de två kriterierna som står högt upp hos mig, att man är spelskicklig och hårt jobbande. Jag vill att mitt lag ska spela en passningsorienterad fotboll där vi jobbar hårt för varandra och spelar i ett högt tempo. Det är klyschigt, men fundamentalt.

Efter att ha tagit steget upp i superettan 2019 åkte Ljungskile ur serien 2020.

Ambitionen över tid är att ta sig tillbaka.

– I år är det en liten omstart för föreningen och vi har som mål att bygga lite nytt och förena det gamla Ljungskile med den moderna världen. Målsättningen är lite svår att sätta i dagsläget men jag är helt övertygad om att vi kommer vara konkurrenskraftiga. Hur långt det bär vet jag inte – men man ska aldrig räkna bort Ljungskile, säger Erik Lund.