Inför förra säsongen valde Richard Ringhov att ta ett steg tillbaka och bli tränare för Torns U19-lag.

Innan dess hade han lett seniorlaget under elva säsonger och tagit dem från division 4 till Ettan Södra.

När sedan Tommy Berg fick lämna sitt uppdrag under hösten i fjol kom Ringhov tillbaka och räddade laget kvar i serien – för att sedan sluta igen.

Och nu är tränarprofilen klar för en ny återkomst.

– På något sätt hade jag ställt om mitt liv, men tackar man ja är det ju all in. Jag har sagt till folk som undrat hur jag tänkt att hjärnan sa en sak, hjärtat en annan, säger Torns nygamle tränare.

Den gångna helgen kom beskedet att Anders Grimberg skulle lämna sitt uppdrag av personliga skäl och då ställdes frågan till Ringhov.

– Frågan kom först för ett par veckor sedan och sedan dess har vi jobbat på en organisation som ska funka. Anders sa att han kunde vara kvar ett tag och då ville jag avvakta för att få en bra start och göra det på bra sätt. Nu får jag med mig min mycket lovande tränarkollega från P19, Nima Mahoutchian, som även var med mig under hösten i fjol. Tillsammans med målvaktstränaren Tomas Svensson är det vi som kommer driva det, säger Richard Ringhov.

Beslutet att göra comeback som tränare i seniorlaget var inte helt enkelt.

– Eftersom jag har en familj som jag sätter i första rummet kan jag inte bara vara egoistisk och tro att allt handlar om mig och fotboll. För mig var det viktigt att vara lyhörd och lyssna med dem. De skulle aldrig sätta käppar i hjulet men det är viktigt att låta folk veta att man har respekt för det man sagt och bestämt, säger han.

Richard Ringhov fortsätter:

– Det är tuffa saker att ta sig an, men när man tagit beslutet får man gå all in. Då är det inget att fundera på utan bara att köra. Jag älskar fotbollen och kontakten med människor. Det är kul att komma tillbaka.

Derbyt mot Lund direkt

Sportsligt har Torns IF inlett säsongen med åtta poäng på lika många matcher.

– För mig är det viktigaste i mitt ledarskap relationerna. Så om jag ska få resultat och få gruppen att göra som jag vill måste det finnas en ömsesidig respekt och att man kan varandra lite som människor. Så min taktik från början är att ge de spelarna som jag inte haft tidigare lite mer tid, säger Ringhov.

Hur ser du på laget?

– Ett ungt lag som vill väldigt mycket. De är oerhört seriösa och ambitiösa och det finns en blandning av rutin och ungdomlig entusiasm.

Richard Ringhov får ingen mjukstart på sitt nya uppdrag utan ställs direkt mot Lund i ett derbymöte i kväll.

– Ödets ironi att det blev ett derby direkt och jag har en lång historia i Lunds BK, även om det är många år sedan. Sedan tycker jag inte att derbyna är riktigt som för några år sedan då det var lite mer storebror och lillebror. Men jag ska inte sticka under stol med att det brinner till lite extra en sådan här match, säger Tornstränaren.

Han som är tillbaka för en ny sejour som tränare. Frågan är om det blir den sista.

– Till slut blir det inte trovärdigt när jag säger att jag inte har några tankar på framtiden, men jag har verkligen inga tankar på vad som händer 2023 eller 2024. Nu är jag här och nu och har meddelat klubben att jag vill att de jobbar med något långsiktigt parallellt, och det vet jag att de kommer göra, säger Richard Ringhov.

LÄS MER: ”Han lärde mig en annan mentalitet”

Mötet mellan Lund och Torn är omgångens match och sänds här för dig som är Premiumkund!

Matchen sänds även på SportExpressen Play!