Tillsammans med Ettanexperten Pontus Andersson har SportExpressen listat tio av de hetaste övergångarna från lagen som spelade i Ettan under förra säsongen.

Yoann Fellrath skrev på för Skövde. Foto: NICKLAS ELMRIN / BILDBYRÅN

Yoann Fellrath

Ålder: 28

Position: Anfallare

Från: FC Trollhättan

Till: Skövde AIK

Kommentar: Fransmannen öste in mål för Trollhättan den gångna säsongen och utsågs till årets spelare.

SportExpressen kunde efter Trollhättans missade avancemang avslöja att hans fleråriga avtal med klubben bröts.

Fjolårets seriekonkurrent Skövde AIK, som under Tobias Linderoths ledning avancerade till superettan via kval, blev nästa adress.

Jakob Kindberg

Ålder: 27

Position: Målvakt

Från: Örebro Syrianska

Till: Kalmar FF

Kommentar: Har spelat i Ettan för de två Örebroklubbarna Karlslund och senast Örebro-Syrianska. Kommer till Kalmar för att konkurrera med nyförvärvet Ricardo och talangfulle Casper Andersson.

Daniel Ask

Ålder: 23

Position: Mittfältare

Från: Skövde AIK

Till: Västerås SK

Kommentar: Var en nyckelspelare i det Skövde som tog steget upp till superettan men valde ändå att lämna klubben. Precis som lagkamraten Viktor Granath skrev mittfältaren på för Västerås.

Har kämpat sig tillbaka efter flera skadefyllda säsonger där karriären var hotad.

AIK har värvat Jesper Ceesay från BP. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Jesper Ceesay

Ålder: 20

Position: Mittfältare

Från: IF Brommapojkarna

Till: AIK

Kommentar: Var med och tog BP till superettan och utsågs efter säsongen till årets talang i Ettan Norra.

Den skicklige och placeringssäkre mittfältaren har skrivit på ett kontrakt fram till och med säsongen 2025.

Viktor Granath

Ålder: 27

Position: Anfallare

Från: Skövde AIK

Till: Västerås SK

Kommentar: Öste in mål för Skövde under säsongen och berättade om sina drömmar att kunna livnära sig på fotbollen.

Trots att Skövde tog steget upp till superettan valde anfallaren att lämna klubben efter sju säsonger för att skriva på för seriekonkurrenten VSK.

”Jag kände verkligen att det var dags för något nytt”, sa han till föreningens hemsida förra veckan när nyheten blev officiell.

Ali Suljic spelar med Helsingborg kommande säsong. Foto: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN

Ali Suljic

Ålder: 24

Position: Mittback

Från: IF Brommapojkarna

Till: Helsingborgs IF

Kommentar: Utsedd till årets back i Ettan två säsonger i rad och det har bara varit en tidsfråga innan mittbacken skulle ta nästa steg.

Redan under den gångna säsongen skrev han på för Helsingborg och fick följa lagets kvaldramatik.

Har tidigare i karriären varit ungdomsproffs i Chelsea och vunnit brons i U17-VM med Sverige.

Patrik Gustavsson

Ålder: 20

Position: Anfallare

Från: IF Sylvia

Till: BG Pathum United (Thailand)

Kommentar: En av de mer spektakulära och oväntade övergångarna under vintern.

Vindsnabbe anfallaren Gustavsson, som noterats för otroliga hastigheter under träningspass, fick ett drömkontrakt från Thailand och hoppade på äventyret.

Stod för tio mål i Sylviatröjan den gångna säsongen.

Christopher Redenstrand

Ålder: 23

Position: Ytterback

Från: Täby FK

Till: IK Brage

Kommentar: Ytterbacken fick ett riktigt genombrott och levererade en hel del poäng från sin vänsterkant.

Dessutom stod han för tre drömmål i en och samma match mot Hammarby TFF.

Ett av dem röstades senare fram som årets mål i serien.

Har tidigare i karriären gått ett år på Nike Academy i England med bland andra Pontus Almqvist.

Lamin Sarr gick från Torn till AFC Eskilstuna. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Lamin Sarr

Ålder: 20

Position: Målvakt

Från: Torns IF

Till: AFC Eskilstuna

Kommentar: Lämnade Malmö FF, där han fanns med i matchtruppen vid flera tillfällen under 2020, för Torns IF i Ettan Södra och blev under den gångna säsongen uttagen till Gambias landslag.

Skrev efter säsongen på ett kontrakt över 3+1 år med AFC.

Alexander Almqvist

Ålder: 21

Position: Mittback

Från: FC Trollhättan

Till: IF Brommapojkarna

Kommentar: Redan under säsongen visade större klubbar intresse för Almqvist som gjorde succé under sitt debutår i klubben.

När laget inte lyckades ta sig till superettan värvades 21-åringen i stället av BP som tog steget upp från Ettan Norra.

Kontraktet sträcker sig över tre säsonger.