Ett lag från den norra ettan och ett från den södra togs ut av juryn och presenterades i onsdagens tv-sändning.

Spelarna ska vara födda 2000 eller senare och är uttagna utifrån vad de presterat den här säsongen.

Sändningen i sin helhet kan du se här.

Morgondagens stjärnor – södra serien

Målvakt: Johan Becker (FC Trollhättan).

Johan Becker. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Försvarare: Viktor Krüger (Oskarshamns AIK), Victor Larsson (Torns IF), Noel Hansson (Lunds BK), Victor Eriksson (IFK Värnamo).

Mittfältare: Benjamin Hajdari (IFK Värnamo), Noah Shamoun (Assyriska Turabdin IK), Edvin Becirovic (IFK Värnamo), Adam Bark (Motala AIF).

Anfallare: Kevin Jensen (Landskrona BoIS), Ahmed Qasem (Motala AIF).

Kevin Jensen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Morgondagens stjärnor – norra serien

Målvakt: Oliver Dovin (IK Frej).

Försvarare: Axel Wallenborg (IF Brommapojkarna), Gustaf Lagerbielke (Sollentuna FK), Helmer Andersson (Karlslunds IF), Lukas Rhöse (IF Karlstad).

Gustaf Lagerbielke. Foto: JONATHAN NÄCKSTRAND / BILDBYRÅN

Mittfältare: Oskar Fallenius (IF Brommapojkarna), Jesper Ceesay (IF Brommapojkarna), Hampus Söderström (IK Frej), Albin Mörfelt (IK Frej), Ahmed Bonnah (IFK Haninge).

Anfallare: Omar Faraj (IF Brommapojkarna).