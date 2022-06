Många spelare har imponerat under vårsäsongen i Ettan Norra.

Ettanexperten Pontus Andersson, som följt serien på nära håll i ett antal säsonger, har plockat ut en startelva med spelarna han tycker presterat allra bäst.

Här är vårens elva i Ettan Norra.

Målvakt

Wille Jakobsson, Sylvia

Kommentar: ”Det var ett svårt val men jag tycker att Wille Jakobsson har varit bästa målvakten under vårsäsongen. Jakobsson har tagit stora steg i sin utveckling och vuxit ut till en nyckelspelare för IF Sylvia. De har ett bra försvarsspel men när väl avsluten har kommit har Jakobsson hållit tätt. Tre andra målvakter som stuckit ut är Tim Markström (Gefle IF), Adrian Engdahl (IFK Haninge) och Hannes Sveijer (Sandvikens IF)”.

Backlinje

Ludvig Öhman Silwerfeldt, Vasalund

Gustav Thörn, Sandviken

Martin Rauschenberg, Gefle

Kommentar: ”Här föll valet på tre stenhårda mittbackar. Med sina attityder och prestationer har de alla tre satt standarden i varje match. Det är tre försvarare som är stenhårda i duellspelet, duktiga på huvudet samt har bra passningsfötter. Dessutom har Öhman Silwerfeldt visat prov på sin målfarlighet med flera mål.”

Mittfält

Oskar Alvers, Karlstad

Oscar Lundin, Gefle

Marwan Bazi, Sylvia

Daniel Söderberg, Sandviken

Elias Durmaz, Vasalund

Kommentar: ”Det var tuff konkurrens på mittfältskategorin, många spelare har verkligen varit bra på olika sätt. Jag landade i fem mittfältare som varit bärande på mittfältet för klubbarna. Alvers med sin spelskicklighet och målproduktion, Lundin med sitt duell- och närkampsspel, Bazi med sina bollkonster och järnvilja, Söderberg med sina passningsfötter och Durmaz med sitt spelsinne och teknik. En spelare som inte blev uttagen, men bör nämnas i sammanhanget, är Luka Dobrijevic (FC Stockholm)”.

Anfallare

Naeem Mohammed, Sandviken

Adam Bark, Motala

Kommentar: ”Naeem Mohammed är vårens MVP i Ettan, enligt mig. Detta är hans fjärde Ettansäsong men i år har han verkligen växlat upp i spelet och målproduktionen. Det smäller direkt när Mohammed får avslutsläge. Det är en sak att vara bra i division två, det är en annan sak att vara bra i Ettan. Adam Bark var redan en bärande spelare för Motala AIF under fjolåret. I år har han blommat ut i Ettan”.

Mötet mellan Piteå och Team TG på torsdag är sista matchen i Ettan Norra innan uppehållet. Sändningen startar 18.50!

Ettan Norra startar om igen den 27:e juli.