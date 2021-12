Hannes Sveijer (Sandvikens IF) - Theodor Hansemon (Gefle IF), Christoffer Styffe (Dalkurd FF), Josafat Mendes (Hammarby TFF) - Mayckel Lahdo (Hammarby TFF), Williot Swedberg (Hammarby TFF), Jesper Ceesay (IF Brommapojkarna), Jardell Kanga (IF Brommapojkarna) - Patrik Gustavsson (IF Sylvia), Omar Faraj (IF Brommapojkarna), Antonio Yakoub (Assyriska FF)