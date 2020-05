Debuterade inför 35 000 – nu vill ha nå allsvenskan

Våren 2016 var mittfältaren Alexander Fioretos, född 1995, med om en av sina största upplevelser som fotbollsspelare så långt.

Hans grekiska klubblag AEL Kalloni ställdes mot storklubben Olympiakos i Aten.

– Med min grekiska koppling (hans pappa är från Grekland) var det verkligen en dröm som gick i uppfyllelse att få spela framför 35 000 på Olympiakos stadion mot spelare som Cambiasso och Jimmy Durmaz, säger 25-åringen i dag.

Han kom till den grekiska ligan från Helsingborgs IF vintern 2016, under samma tid som flyktingkrisen pågick för fullt.

– Det var helt surrealistiskt. Jag gick dit sista dagen på transferfönstret och landade på ön Lesbos. Klubbchefen kom och hämtade mig med bil och det tog ungefär fem minuter innan vi såg de första flyktingbåtarna gå i land. Det sätter perspektiv på saker och ting, det finns många människor i världen som inte har mat för dagen när man själv kanske oroar sig för om man ska få speltid eller inte, eller ännu mer världsliga saker som vilken klocka man ska köpa eller vilka skor man ska ha, säger Fioretos.

”Jag finns redo om kommunen behöver hjälp”

Han påverkades av upplevelsen i Grekland och berättar att han i dag försöker bidra till samhället på de sätt han kan.

– Nu har jag försökt engagera mig lite och gått en kurs online i vård- och omsorg för att stötta upp om det behövs i dessa tider. Jag finns redo om kommunen behöver hjälp inom vård och omsorg, jag känner ansvar att hjälpa till när jag har så mycket fritid som fotbollsspelare, säger Fioretos som numera bor i Linköping och ska spela för FC Linköping City i Ettan (en liga vars samtliga matcher sänds på SportExpressen) den kommande säsongen.

Men innan vi går in på Linköping och svensk fotboll ska vi stanna vid Alexander Fioretos olika utlandsäventyr.

De är nämligen flera, och de är speciella. Äventyret i Grekland var det första efter flytten från Helsingborg.

– Eftersom jag har en grekisk koppling hade jag varit på olika läger med ungdomslandslag och även tränat med Olympiakos tidigare. Jag hade gjort mig ett litet namn i Grekland så först var jag nere och tränade två månader med Atromitos som är en ganska stor klubb, sedan gick jag vidare till Kalloni som var en bottenklubb i högstaligan, säger mittfältaren.

Någon mer speltid än det där inhoppet blev det inte och från Grekland gick flyttlasset vidare till danska motsvarigheten till superettan där han som 21-åring var med och spelade upp FC Helsingör till högstaligan.

Fick drömkontrakt i Rumänien

När speltiden blev mindre i högsta serien gick flyttlasset igen, den här gången till Rumänien,

– Avtalet där var för bra för att säga nej till, det var nästan så att jag fick gnugga mig i ögonen, säger han i dag.

Klubben i fråga var Gaz Metan Medias.

– De ägs av det statliga gasbolaget i Rumänien och det var väldigt tuff konkurrens. De hade spelare med meriter från Premier League, säger Fioretos.

Under tiden i Rumänien fick han vara med om minst sagt speciella bonusutbetalningar efter vissa matcher.

– Presidenten kunde komma in med en stor väska med olika kuvert med olika summor beroende på om man spelat hela matchen, hoppat in eller som i mitt fall, tyvärr, ha suttit på bänken. Det sprutades champagne och bjöds på öl, då var man kung. Förlorade vi en viktig match var det omvänt, då kunde han komma in och flippa på alla och man var inte värd mer än vatten, berättar Fioretos som till slut valde att söka sig hem mot Sverige igen 2018.

– 23-24 år gammal kände jag att jag behövde få speltid. Efter tiden i Rumänien var det inte så stort intresse från de svenska klubbarna, många av dem kände inte ens till att jag var svensk. Tanken med att komma tillbaka till Sverige var att börja om, få en stor roll och speltid, säger han.

Mittfältaren skrev först på för Torn i Ettan innan han gick vidare till Linköping inför fjolårssäsongen.

Inför 2020 förlängde han ytterligare ett år med klubben.

– Hösten i fjol gick väldigt bra och vi slutade trea. På försäsongen i år var jag och hälsade på klubbar högre upp i både Norge och Sverige, men jag är lite rädd för att göra samma misstag som tidigare och ta ett för stort steg för snabbt. Jag vill verkligen prioritera speltid, dessutom trivs jag och min sambo väldigt bra i Linköping just nu, säger Fioretos som dock är tydlig med att han vill klättra i seriesystemet.

– Drivkraften har alltid funnits och jag är väldigt säker på mitt fotbollskunnande. Jag vill lyckas med mina mål. Nu hade jag framförallt mycket intresse från Norge i vintras men att någon gång spela i Allsvenskan är ett mål jag har.