Bröt fingret – var borta i två år: ”Karriären var över”

Det var i Kristianstad som Svante Hildeman fick chansen som förstemålvakt i division 1 för första gången.

– Då kom jag upp som junior och hade framtiden för mig. Jag satt på bänken och fick sedan lite gratismöjligheter när en mutningshärva uppdagades. Målvakten som var framför mig försvann och blev avstängd, och jag fick chansen, säger Hildeman.

Ett minst sagt speciellt sätt att få chansen på.

– ”Nu händer det” kändes det som, nu slår jag igenom. Jag spelade några matcher under sommaren och hade verkligen flyt. Då lånade de in Sixten Mohlin som är en fin kille, och vi är uppväxta i samma by, men det blev lite märkligt. Resten av säsongen spelade vi varannan match ungefär, säger Hildeman.

Efter säsongen valde han att lämna och tränade med Höllviken som då låg i division 1. Under en träningsmatch där var olyckan framme.

– Jag bröt fingret, och det låter ju som en liten grej, säger Hildeman som aldrig kunde föreställa sig hur lång frånvaron skulle bli.

Efter fem-sex veckor hade fingret inte läkt som det skulle utan var svullet och snett. Till sist tvingades han åka tillbaka till akuten en andra gång.

– Då sa de ”oj, vi ser här att vi skulle ha skickat en remiss till handkirurgen och du skulle ha opererats. Men det har vi missat”, berättar 25-åringen som tidigare berättat för SportExpressen att han diagnostiserats med borderline.

Slutade med fotbollen

I det läget var det för sent att operera och Svante Hildeman påbörjade en rehab som blev resultatlös.

– Efter två år träffade jag en ny läkare som var mer villig att operera. Då blev det operation och sedan rehab igen, säger han.

Hur gjorde du med fotbollen under den här tiden?

– Jag slutade helt. Mellan 20-23 spelade jag ingen fotboll, min karriär var över.

Hur mådde du då?

– Det var jättetungt, en tomhet. Jag flyttade till Lund och började plugga men tänkte hela tiden att fotbollen är det jag ska göra. Även om annat i livet var kul med att komma till Lund och börja plugga kändes det ändå väldigt tomt och lite utsiktslöst. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra.

Röntgenbilden på Svante Hildemans finger. Foto: Privat

Under de år som Svante Hildeman hade avslutat sin karriär spelade han lite fotboll i korpen samtidigt som han studerade psykologi.

Och till slut letade han sig tillbaka till en seriösare klubb 2018.

– Först skrev jag till en tränare i en division 3-klubb i Lund. Jag fick svar att de hade fullt på målvaktsbesättningen just nu, men några dagar senare ringde Richard ”Kalle” Ringhov i Torn. Han hade fått nys om att jag var ute och letade klubb och frågade om jag var sugen att komma och träna. Jag är väldigt tacksam till honom och Torn för att de ville ta sig an mig, det är ändå en chansning att släppa in en målvakt som inte spelat på 2,5 år.

2019 spelade jag med Felix Jakobsson som sedan gick till Norrköping. Det utvecklade mig väldigt mycket och det bäddade på något sätt för att säsongen 2020 skulle bli så bra som den blivit än så länge.

Svante Hildeman började träna med laget 2018 och i fjol gjorde han 15 matcher för klubben då han delade på målvaktssysslan med Felix Jakobsson, nu i Norrköping.

I år har han varit given etta mellan stolparna och laget har släppt in näst minst mål i serien, 22.

– Att jag fått chansen är jag väldigt tacksam för. Jag har aldrig riktigt tvivlat på att jag har det i mig, jag var ganska ung när jag kom upp i division 1 och kände att framtiden var utstakad. Men att någon annan skulle se det och våga chans när jag varit borta så länge var inte självklart, tittar man på min cv hade jag förstått om de inte ville ta in mig. Men jag fick chansen, och tog den verkligen, säger målvakten som nu kombinerar fotbollen med att jobba som forskningsassistent vid ett projekt på psykologiska institutionen i Lund.

Jag trivs jättebra med jobbet och gillar den akademiska miljön också. Jag tror jag skulle bli galen av att bara spela fotboll.

Torn ligger just nu femma i Ettan Södra med fem omgångar kvar att spela och på lördag ställs laget mot tabelltrean Utsikten på bortaplan – en match som sänds på SportExpressen Play med start 15.00.

Vad som händer med Svante Hildemans fotbollskarriär efter det återstår att se då kontraktet med klubben går ut. Målsättningen är åtminstone att över tid ta steg uppåt och vidare.

– Jag har fått lära mig den hårda vägen att allt kan hända, men jag vill för det första spela de här fem matcherna och släppa in så få mål som möjligt och ligga bakom så många segrar som möjligt. Sedan får jag ta det därifrån, säger målvakten.

Han kan nu se tillbaka på åren utan fotboll som något positivt.

– De var inte helt i onödan utan de utvecklade mig väldigt mycket som person, jag mognade och fick perspektiv på livet. Det var en tid som på något sätt ledde dit jag är i dag, frisk och bättre tränad än någonsin.