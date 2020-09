Blev inkallad på midsommarafton: ”Lämnade notan till förbundet”

38-årige John Alvbåge har en lång elitkarriär bakom sig och bland annat vunnit cupguld med IFK Göteborg och varit proffs i USA och Cypern.

Han var även en del av det svenska landslaget under flera år – och om det berättar han i senaste avsnittet av Ettanpodden.

Ett minne som sticker ut är när han blixtinkallades till EM 2004.

– Jag och min tjej, som är min fru i dag, var och skulle köpa jordgubbar på midsommarafton. Mitt i det där jordgubbshandlandet får jag ett samtal från Lagerbäck, säger Alvbåge som fick kasta sig på ett flyg till Portugal

– De sa att planet går om några timmar, tar du en taxi så ta kvittot så pröjsar vi det så klart. Jag lämnade tjejen ruggigt snabbt, ”du, ha en trevlig midsommar”. Jag hoppade in i en taxi och fick en nota på typ tretusen eller något sådant och gav det kvittot gladeligen till förbundet.

Väl på plats blev det bara två dygn innan mästerskapet var slut då Sverige åkte ut mot Holland.

Nära spel i VM

Två år senare var Alvbåge med i en mästerskapstrupp från start under VM i Tyskland.

– Då var jag nära att få spela i och med att Isaksson fick hjärnskakning. Utan att vara oödmjuk tycker jag att jag gjorde fantastiska träningar under hela tiden just under det VM-lägret, men de valde ju Rami Shaaban. Han hade väl lite mer internationell erfarenhet på allra högsta nivån.

I podden berättar målvakten om tiden i landslaget och minnen från några av profilerna han fick chansen att spela med.

Bland andra Fredrik Ljungberg.

– Fredrik Ljungberg var och är en grym kille, riktigt härlig kille och riktigt ödmjuk. Han peakade i Arsenal då och var en supermegastjärna. Efter någon träning i bussen minns jag att Ljungberg kom och satte sig och började tjöta. ”Jag såg att du hade lite goa ringsignaler på din telefon.” Då satt man där med Ljungberg och skickade över ringsignaler, säger Alvbåge med ett skratt.

I podden pratar målvakten även om sina utlandsäventyr, året i Sirius, IFK Göteborgs kris och sin nuvarande klubb Lindome.

På söndag med start 13.00 ställs just Lindome mot Utsikten i ett hett derby i Ettan Södra. Fyra poäng skiljer mellan Lindome på fjärde plats och Utsikten som är tvåa på kvalplats.

