Bästa värvningarna i division 1 – nyförvärv med allsvensk rutin

De svenska elitklubbarna letade guldkorn i division 1 under transferfönstret och en hel del spelare tog steg uppåt.

Axel Norén (Falkenbergs FF), Kalle Larsson (Trelleborgs FF), Adam Larsson (AFC Eskilstuna), Liridon Selmani (Dalkurd FF), Justin Salmon, Moonga Simba och Gustav Rydberg (Västerås SK) är några av dem.

Dessutom skrev Vasalunds målkung Ekin Bulut på för Sirius, ett kontrakt som börjar gälla i januari. Samma sak gäller för Sylvias Niklas Söderberg som är klar för Brage för kommande säsong.

Samtidigt var det många av klubbarna i Ettan som förstärkte laget inför fortsättningen av säsongen.

Här är några av de största övergångarna och klubbarna som lyckats bäst under transferfönstret.

Vasalund: Serieledaren i Ettan Norra har varit minst sagt aktiv. Först tog de in Rawez Lawan från Dalkurd som bidrar med värdefull rutin.

Precis innan fönstret stängde lånade de sedan in Fabio de Sousa Silva från Örebro och värvade anfallaren Michael de Silva Morais från Japan.

Utsikten: Lånade in Paulo Marcelo från Gais och Kevin Yakob från Häcken. Två värdefulla tillskott i jakten på avancemang.

Paolo Marcelo lånas ut från Gais till Utsikten. Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna: Laget har varit i stort behov av en anfallare och värvade in Oskar Nordlund som öst in mål i division 2. Han inledde med att göra två mål direkt i debuten när BP vann. Tog tidigare in mittfältaren Alexander Fioretos från Linköping.

Skövde AIK: Lånade in målskytten Amar Mushin från Jönköping och värvade tillbaka Bilos Yonakhir från Karlstad.

IFK Värnamo: Tog tidigare under sommaren in en portugisisk spelare i form av Pedro Matos som beskrevs som en ”oslipad diamant” av sportchefen Håkan Söderberg. Där får Jonas Thern, som gör succé som tränare, ett råämne att jobba vidare med.

FC Trollhättan: Här hände det mycket i sista sekund. Kvartetten Albinot Rexhepi, Eduart Iljazi, Momodou Cham och Fredrik Zanjanchi kom in samtidigt som Måns Saebbö och Fred Berglind lämnade.

IFK Luleå: Nykomlingen har imponerat och ligger åtta i tabellen just nu. För att stärka upp laget ytterligare värvade de in brasilianaren Alex Brilhante de Sousa innan fönstret stängde.

En 25-årig anfallare som tidigare spelat för IFK Värnamo.

IFK Haninge: Stod för en riktig profilvärvning då de plockade in meriterade mittfältaren Carlos Gaete Moggia som därmed återvänder till klubben. 32-åringen kommer närmast från Västerås i superettan och har även allsvensk erfarenhet. Nykomlingen slåss i toppen och verkar mena allvar med sin satsning den här säsongen.