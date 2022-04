Det har gått exakt ett år sedan tolv europeiska storklubbar annonserade att de gemensamt hade lanserat en europeisk superliga.

– Tolv av Europas ledande fotbollsklubbar har i dag gått samman för att meddela att de har kommit överens om att bilda en ny turnering, med matcher mitt i veckan, Superligan, som ska styras av grundarklubbarna, skrev ligans grundare i ett pressmeddelande i samband med offentliggörandet för ett år sedan.

Nio av de tolv klubbarna som var med och grundade Super League har övergivit projektet och det är endast Barcelona, Juventus och Real Madrid som är de tre som fortsätter driva frågan aktivt.

Inter är den enda klubben som inte längre är bunden

Men trots att det gått ett helt år är elva av de tolv klubbarna fortfarande kontraktsmässigt bundna till projektet och delägare i European Super Club Company vilket är ett företag baserat i Spanien. Den informationen framkom via kommentarer från Juventus ordförande Andrea Agnelli på ett möte i London som ägde rum i mars 2022.

– Superligan är något som är kollektivt framtaget av tolv fotbollsklubbar, inte en person. De tolv klubbarna har skrivit på ett 120 sidor långt kontrakt som fortfarande är bindande för elva av dem, sa Agnelli på mötet enligt sporttidningen The Athletic.

Enligt The Athletic är Inter den enda klubben som inte längre är bunden till det initiala kontraktet. Den italienska storklubben ska enligt rapporter i Spanien ha hittat ett kryphål i kontraktet som tillåtit dem att dra sig ur om de inte fick stöd för beslutet från sina sponsorer. Andrea Agnellis kommentarer från i mars verkar då bekräfta att så är fallet.

De tolv grundarna till European Super League AC Milan Arsenal FC Atlético Madrid Chelsea FC FC Barcelona Inter Juventus Liverpool FC Manchester City Manchester United Real Madrid Tottenham Visa mer

Det verkar med andra ord som att de återstående elva klubbarna har kört fast. Barcelona, Juventus och Real Madrid driver fortfarande frågan i en europeisk domstol och tills de tre backar från initiativet kommer övriga klubbar vara fortsatt bundna till kontraktet. Stephen Taylor Heath som är en sportslig advokat i Manchester förklarar situationen så här.

– Om du som delägare i ett företag önskar att utträda bestäms sättet det kan gå tillväga på via det ramverk som etablerades mellan företaget och delägarna när Super League skapades. Om alla klubbar var på samma sida kan det i teorin gå att lösa upp företaget. Men om avtalet är strukturerat på ett sådant vis att det krävs ett enhälligt beslut från alla klubbar om den frågan så går det inte att lösa upp Super League, säger Stephen Taylor Heath till The Athletic.

”Det kommer göra mer skada än nytta”

Vad framtiden har att erbjuda för den europeiska superligan är i nuläget högst oklart. Enligt The Athletic har Chelsea, Tottenham och Manchester City påbörjat en ”process” om att formellt dra sig ur företaget men de ska ha stött på legalt motstånd medan Liverpool och Manchester United endast har sagt att de inte kommer delta.

– Det kan vara så att klubbarna anser att det kommer göra mer skada än nytta med ett försök att officiellt dra sig ur i nuläget. Det är mycket möjligt att Super League anses vara ett tomt företag som inte betyder något längre, säger Taylor Heath.

Ligans hemsida ligger fortfarande uppe och är prydd med citat från bland andra Real Madrids president Florentino Perez och Manchester Uniteds delägare Joel Glazer. ”The best clubs. The best players. Every Week.” står stolt i lila, blått och rosa på startsidan som mer eller mindre liknar en digital spökstad.