”En stor del av Zlatans liv var att bli sedd av pappa”

Nästan exakt tio år efter att Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz gav ut boken ”Jag är Zlatan” kommer samma bok som film.

Under september eller oktober 2021 beräknas ”Jag är Zlatan” ha premiär och den som skrivit manuset är samma författare som senast. David Lagercrantz har fått Jakob Beckman till sin hjälp och de har tillsammans skrivit manuset till regissören Jens Sjögren.

– Det här låg och bubblade väldigt länge och till slut började vi känna att vi hittade rätt. Zlatan och jag började tala om att vi skulle kunna göra det här på ett fint sätt. Ett villkor var att jag gjorde manuset och sedan skickades Jens över när Zlatan spelade i LA Galaxy. Vi var nervösa som fan att Jens skulle blåsa det här. Jag sa att Zlatan är en kaxig typ, så ”du får vara lugn och tona ner dig lite”. Men det blev magiskt på en gång. De satt i 5-6 timmar och gick igenom Zlatans liv. Då bestämde vi att ”vi kör bara”, berättar David Lagercrantz.

David Lagercrantz berättar om filmen ”Jag är Zlatan”

Zlatan Ibrahimovic har lagt sig i produktionen ”lagom mycket”, tycker David Lagercrantz.

– Han har sagt ”gör en så jävla bra film som det går”. Ända sedan vi gjorde boken är han så klok att han vet att det inte blir bra om någon är på som en hök om att han ”ska framstå så eller så”. Om vi känt någon press så är det pressen att det här måste bli bra. Vi får inte förstöra den här berättelsen och storheten på något skräpigt. Jag tycker han är ännu mer fri nu än när vi gjorde boken, vi ska verkligen komma nära, ta i och göra en film som känns. Med djupa dalar och höga toppar, säger Lagercrantz.

Samtidigt som Zlatan inte velat ta bort något från historien har hans relation med pappan Sefik Ibrahimovic varit viktig att gestalta rätt. I boken ”Jag är Zlatan” berättade Zlatan om hur pappan satt hemma och drack och ofta inte hade mat.

– Det var ju en sak att visa upp honom, men hans föräldrar... ska vi verkligen göra det? Det talades om pappans utsatta situation, han drack mycket och det var tomt i kylskåpet så till slut sa vi nej. Vi gör ingen film, Zlatan sa nej, säger Lagercrantz.

Men nu har historien fått sätta sig lite.

– Vi har skickat manuset till honom i olika omgångar och bara fått applåder. Jag tror att Zlatan hela tiden har drömt om att det här ska bli film men när boken kom ut gjorde vi inte det. Då kände vi att det fanns mycket känsligt om familjen i boken och det är en sak att det står i en bok men det blir ännu starkare när det kommer på en filmduk. Därför tror jag det var bra att alla kände att det här fick sätta sig.

Sa han nej först på grund av sin pappa?

– Om man återvänder till 2012 har det inte funnits en svensk bok som spridits så mycket och kommer förmodligen aldrig finnas heller. Det var ett vansinnigt intresse. Vi hade lätt 25-30 filmbolag som slogs om det men då kände nog Zlatan att det var för tidigt och för mycket. Delen i boken med föräldrarna hade kommit till ganska sent. I början när vi skrev sa han att vi inte kunde skriva om det för att vi måste skona dem. Men långsamt förstod vi att om vi ska berätta måste vi göra det på allvar. Jag tror det var en av anledningarna, han ville utsätta sig själv men vara skonsam mot sin familj som han älskar.

– Det är ju väldigt mycket en fader-son-historia. En stor del av Zlatans liv var att bli sedd av sin pappa och omgivning. Pappan spelar en nyckelroll här. Han är traumatiserad av kriget och vaknar till liv av Zlatans framgångar. Jag tycker det är ett fint porträtt med far och son.

David Lagercrantz tycker också att berättelsen är häftig.

– Zlatan har blivit ”larger than life” men vi kommer tillbaka till den här sårbara och utsatta killen som inte blir sedd och får stånga sig in. Jag tycker det är jävligt häftigt att se nu när han är så kunglig, att förstå hur utsatt han var och hur nära det var att han gick en annan väg över till kriminaliteten. Det var nära att han inte togs in i ett lag, han togs in för att någon såg honom och för att han kämpade så inåt helvete.

”Jag tycker det är kul när han bråkar”

David Lagercrantz är mäkta imponerad av Zlatans resa sedan de lärde känna varandra och skrev boken för tio år sedan.

– Jag trodde att vi skulle återväcka det här i samband med att han slutade men nu tycker jag att han förbluffar oss mer än någonsin. Jag vet inte riktigt om han har en parallell någonstans, att någon som har gått till ett lag som LA Galaxy kommer tillbaka till ett lag i Europa och dominerar, säger Lagercrantz.

– Det är makalöst och alltid när jag tittar på Zlatan tänker jag på att han har en lika bra berättelse som han är en bra fotbollsspelare. Jag vet inte om han någonsin var världens bäste fotbollsspelare men jag undrar om han inte har världens bästa berättelse som innehåller så mycket.

I boken beskrivs en ständig kamp för att ta revansch och bevisa sig. Är det fortfarande det som driver honom?

– Det var bland det första han sa till mig, att han drivs av ilska och att bevisa sig. Det triggar honom. Det är klart att han hela tiden vill bevisa något nytt nu, kan han bevisa att han spelar så här bra den här tiden i livet måste det vara en enorm drivkraft. Jag tror inte du blir av med en sån grej, det kommer finnas kvar i honom när han slutar med fotboll.

Vad tycker du om hans utspel mot landslaget och fotbollsförbundet som han gått lite i polemik med?

– Det är bara kul, det är så Zlatan ska vara. Det ska ständigt finnas en turbulens. Det är hans sätt att vara, att han ska vara kaxig. Jag tycker hela debatten med statyn var... Det är underligt att han inte har rutit på mer för det var så fruktansvärt obehagligt med rasistiska tongångar och den här enorma illojaliteten. Att man hugger huvudet och fötterna av en staty. Jag tycker det är kul när han bråkar.

Pratar ni om sånt?

– Vi har inte setts så mycket men vi har pratat om allt. Framför allt om den här filmen som jag tror vi alla har känt att ”någon gång ska den göras”.

”Zlatan gnällde på lagkamrater - inte vana vid det”