Som många gånger tidigare delar TV4 och SVT på sändningsrättigheterna av fotbollsmästerskap, EM i England är inget undantag.

Men det är långt ifrån nöjda. Inför Sveriges match mot Nederländerna riktade de kritik mot Uefa för leveransen av tv-bilder från Uefa, gällande mängd kameravinklar från matcherna.

– Om man jämför med herrarnas EM förra sommaren då kommer det, förutom själva huvudsändningen, 15–16 olika varianter att välja på. Och så brukar det traditionellt se ut på herrsidan. Till den här sommarens EM för damer erbjöds vi en, bara själva huvudsändningen, säger Bobbi Baksi, projektledare på SVT och berättar att det är något man har tagit upp med Uefa.

– Vi framförde våra åsikter till Uefa och sa att vi tyckte det var för lite. I grunden ville vi att de skulle ge oss åtminstone en till. Vi försökte gå ihop med några andra länder för att få det till stånd. Uefa sa då att det kanske skulle gå att lösa, men då blev det alldeles, alldeles för dyrt. Därför få vi nöja oss med det som är, och det tycker vi är för lite för ett sådant här mästerskap.

Även TV4 har framfört kritik mot Uefa.

– Om man jämför med ett herrmästerskap så erbjöd Uefa mycket färre möjligheter än vad vi brukar ha och det var något som både vi och SVT adresserade att det ska vara samma förutsättningar och Uefa återkom med fler möjligheter, men det är fortfarande så att det inte alls är på samma sätt som under ett herrmästerskap, säger Erik Westberg, sportchef på TV4-gruppen och C More och fortsätter:

– Vi har fått erbjudanden om några flera, men inte alls som passar våra önskemål. Det här är något som Uefa verkligen har att jobba på, att erbjuda samma möjligheter.

Uefa: Erbjöd möjligheter

Nu svarar Uefa på kritiken från de svenska tv-kanalerna.

– Totalt 16 kameror används för gruppspelet i det här mästerskapet, som kommer att stiga till 19 i kvartsfinalerna, 20 i semifinalerna och 22 i finalen. Men eftersom det finns färre kameror i jämförelse med ett EM för herrar, kan Uefa inte tillhandahålla ytterligare flöden, som Team A & B och ”Player cams”, skriver kommunikationsavdelningen i ett mejlsvar.

Man uppger att tv-kanaler erbjudits möjligheter, men tackat nej.

– Isolerade kameraflöden är tillgängliga för sändningspartners som har en produktion på plats. Uefa erbjöd en teknisk lösning för att leverera ett utvalt antal direktsända isolerade flöden till de sändningspartners som uttryckte sitt intresse, men majoriteten av sändningsföretagen beslutade att inte använda detta alternativ på grund av budgetbegränsningar, skriver man.

Även den norska storstjärnan Caroline Graham Hansen har tidigare kritiserat skillnaden i bevakning mot när män spelar ett EM.

– Det borde ju vara likadant. Det hade säkert inte kostat så mycket att bara ha det likadant. Vi får bara fortsätta pusha, fortsätta spela bra och visa att det är en produkt som är värd att satsa på, säger Graham Hansen.

LÄS MER: Landslagets läkare om schweiziska magproblemen

Sjögren kritiseras i Norge efter historiska EM-krossen