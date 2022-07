I onsdags inleddes damernas fotbolls-EM och det med matchen mellan England och Österrike på Old Trafford i Manchester, en match som sändes i TV4.

I kväll fortsätter EM, bland annat med stormatchen Tyskland mot Danmark i SVT.

Som många gånger tidigare delar TV4 och SVT på sändningsrättigheterna av fotbollsmästerskap, EM i England är inget undantag.

Men det finns ett missnöje hos de båda svenska kanalerna och det med leveransen av tv-bilder från Uefa gällande mängd kameravinklar från matcherna.

– Om man jämför med herrarnas EM förra sommaren då kommer det, förutom själva huvudsändningen, 15–16 olika varianter att välja på. Och så brukar det traditionellt se ut på herrsidan. Till den här sommarens EM för damer erbjöds vi en, bara själva huvudsändningen, säger Bobbi Baksi, projektledare på SVT och berättar att det är något man har tagit upp med Uefa.

– Vi framförde våra åsikter till Uefa och sa att vi tyckte det var för lite. I grunden ville vi att de skulle ge oss åtminstone en till. Vi försökte gå ihop med några andra länder för att få det till stånd. Uefa sa då att det kanske skulle gå att lösa, men då blev det alldeles, alldeles för dyrt. Därför få vi nöja oss med det som är, och det tycker vi är för lite för ett sådant här mästerskap.

– Vi kommer göra bra sändningar ändå. Men vi märker en stor skillnad från Uefas håll.

Tror du att det kommer ske någon förändring?

– Vi framför våra åsikter till Uefa, och jag är säker på att de andra tv-bolagen gör det också. Och man hoppas ju att de kommer att lyssna och bli bättre där i framtiden med tanke på hur damfotbollen växer.

”Måste erbjuda samma möjligheter”

Även TV4 har framfört kritik mot Uefa.

– Om man jämför med ett herrmästerskap så erbjöd Uefa mycket färre möjligheter än vad vi brukar ha och det var något som både vi och SVT adresserade att det ska vara samma förutsättningar och Uefa återkom med fler möjligheter, men det är fortfarande så att det inte alls är på samma sätt som under ett herrmästerskap, säger Erik Westberg, sportchef på TV4-gruppen och C More och fortsätter:

– Vi har fått erbjudanden om några flera, men inte alls som passar våra önskemål. Det här är något som Uefa verkligen har att jobba på, att erbjuda samma möjligheter.

Betyder det här att tittarna kan missa saker?

– Inte missa saker, ska jag inte säga, men det ger oss sämre möjligheter att rapportera, att med kameravinklar illustrera på planen och göra en bättre sändning helt enkelt.

Kan man tolka det här på något annat sätt än att Uefa inte tycker att damfotboll är lika viktigt?

– Det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att de i alla fall behöver se över sina rutiner hur de värderar. Det finns ingen anledning att det ska vara annorlunda bara för att det är dam eller herr. Det ska vara samma förutsättningar.

Marklund: ”Känns märkligt”

Även TV4:s expert, den före detta landslagsstjärnan, Hanna Marklund är besviken på Uefa – men inte förvånad.

– Det är självklart tråkigt att det är så här. Och det här dyker ju upp rätt ofta kopplat till Uefa, att det är så enormt stora skillnader. Man hoppas alltid att skillnaderna ska minska och att det blir mer jämlikt för att skapa bra mästerskap och förutsättningar för både tjejer och killar.

– Det känns märkligt att det är så stora skillnader.

Kritik från fler länder

Både Bobbi Baksi, SVT, och Erik Westberg, TV4, berättar att det inte bara är från svenskt håll det har kommit kritik mot Uefa.

– Även andra utländska bolag adresserade det här också, och vi kan bara fortsätta adressera det här och förhoppningsvis i fortsättningen efter det här mästerskapet kommer det vara samma förutsättningar oavsett om det är dam eller herr, säger Westberg.

Även spelarna vill ha samma tv-bevakning som herrarna.

Den norska storstjärnan Caroline Graham Hansen blir förvånad när hon, efter segern mot Nordirland, får höra om skillnaden mellan damernas och herrarnas EM.

– Det borde ju vara likadant. Det hade säkert inte kostat så mycket att bara ha det likadant. Vi får bara fortsätta pusha, fortsätta spela bra och visa att det är en produkt som är värd att satsa på, säger Graham Hansen.

TV: Blackstenius: ”Otrolig revanschlust”