England satte gasen i botten direkt mot Norge. Efter en kvarts spel fick England straff som säkert sattes av Gloria Stanway

Men det var bara början, bara minuter senare var det dags igen.

Och innan den första halvleken var ledde England med hela 6–0 inför den jublande hemmapubliken på Amex Stadium i Brighton.

Matchen slutade 8–0 och hemmanationens seger är den största i EM-historien.

Efter den norska förnedringen kritiseras den svenske tränaren Martin Sjögren rejält i norska medier.

”Domaren kan klandras för det första misstaget, men det är en bagatell. Resten handlar om spelare som gör de enklaste misstagen, och en tränare som inte gjorde något innan paus. Varför vidtas inga åtgärder när det norska laget inte är med alls? När du ser att du är på väg nedför stupet kan det vara smart att ta en annan väg” , skriver VG-krönikören Trond Johannessen och ifrågasätter vidare om Sjögren kan sitta kvar efter storförlusten.

”Kastas under bussen”

Inom loppet av knappt en halvtimme gjorde Norge hela sex mål i den första halvleken. TV2-experten och den före detta landslagsspelaren Solveig Gulbrandsen är starkt kritisk till att förbundskapten Martin Sjögren inte agerade under den tiden.

– Helt hemskt. Jag är otroligt förbannad. Spelarna kastades helt enkelt under bussen. När de ligger under med 2–0 måste de ryckas in från sidan, sa Gulbrandsen i sändningen enligt Dagbladet.

– Jag tycker det är en taktisk miss från tränarhåll. Man måste göra något innan det står 6–0, säger NRK-experten Elise Thorsnes.

Sjögrens förklaring

Vid midnatt höll Martin Sjögren presskonferens efter matchen i Brighton, och fick då frågor om varför han inte gjorde några byten innan halvtid.

– Vi valde att göra det i pausen. Så här i efterhand kunde vi ha gjort det tidigare. Samtidigt släppte vi in ​​två mål och stod mer eller mindre parkerade utanför vårt eget straffområde i andra halvlek. Det finns ingen garanti för att det skulle ha sett bättre ut, säger Sjögren.

”Inte första gången han får kritik”

Den norska storstjärnan Caroline Graham Hanse om kritiken mot förbundskapten Martin Sjögren:

– Jag tror att Martin tar det bra. Det är inte första gången han får kritik. När det går bra får du beröm, när det går dåligt för du kritik. Det är bra, jag tycker att det ska vara så, det visar att folk bryr sig. Det hade varit tråkigare om ingen sa något, säger Graham Hansen till VG.

Martin Sjögrens kontrakt som norsk förbundskapten sträcker sig över VM i Australien nästa sommar.

