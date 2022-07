Miljardären och entreprenören Lord Alan Sugar har fått hård kritik för en tweet han skrev i början av EM.

Den tidigare Tottenham-ägaren, känd i brittisk tv för sin roll i dokusåpan ”The Apprentice”, tyckte på Twitter att det var för många kvinnor som kommenterade BBC:s matcher från mästerskapet.

”Jag tittar på damfotbollen och upptäcker att ALLA kommentatorer är kvinnor. Jag noterar också att när herrfotbollen visas är det alltid en symbolisk kvinna som kommenterar för att tv-kanalen ska undvika kritik. Borde jag klaga på att det även ska vara en man som kommenterar damfotbollen”.

Nu har han fått svar direkt.

Under BBC:s sändning av Englands storseger mot Norge visades bilder på kanalens svenske expert Jonas Eidevall, tränare i Arsenal. Kommentatorn Robyn Cowen sa då i en bisats, utan att släppa fokus på det viktigaste, fotbollen:

”Det där var ljuvliga bilder på en av våra studiogäster, Jonas Eidevall, en av våra symboliska män. God kväll på dig, Lord Sugar”.

”Håller inte på att bli utrotade”

Svaret hyllas nu på sociala medier i Storbritannien. ”Sensationellt bra”, skriver bland annat Daily Mirrors fotbolljournalist Adam Millington.

– Skönt att man fyller en funktion, skämtar Eidevall när Expressen pratar med honom innan matchen mellan Spanien och Tyskland.

Han förstår inte Lord Alan Sugars kritik.

– Jag kan tycka att det blir en väldigt skev diskussion när man i stället skulle ha fokuserat på den kvalitet som har funnits i BBC:s sändning. Jag menar studion, reportagen, kommentatorverksamheten som har varit runt matcherna har ju varit fenomenal, säger han.

– Man har ju gått in och fått en sådan bredd i åsikterna. Det är bara att se på experterna som man tar in och jobbar med, Ja, det är personer som är väldigt insatta i engelsk fotboll, men man väljer också att ta in folk som kommer med andra infallsvinklar, däribland jag själv, men också Laura Georges, Anouk Hoogendjik, Vicky Losada och i går när jag var inne och jobbade hade de bjudit in John Arne Riise som jobbade ”pitchside” med Fara Williams för att kunna ge perspektiv. Jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb för att skapa sändningar som har mer än en åsikt eller en dimension. Det borde vara fokuset i stället.

Även andra BBC-stjärnor har sågat Lord Sugar.

”Vi har massor av män som som arbetar med det här mästerskapet Lord Sugar. Oroa dig inte, ni håller inte på att bli utrotade”, skriver bland annat den rutinerade programledaren Gabby Logan.

Beth Fisher, programledare, visade bilder på tv-studion i matchen mellan England och Norge, där Logan har sällskap av Alex Scott, tidigare engelsk landslagsspelare, men också Eidevall och den tidigare Arsenal-anfallaren Ian Wright.

I en tweet skriver Fisher:

”Hej Lord Sugar, vill bara kolla: Är det tillräckligt med testosteron för dig i kväll?”

”Tappat kontrollen över ditt ego”

Kritiken har dock inte tystat Lord Sugar.

I ett nytt tweet skriver han efter Englands match:

”Glad att se att min gamle kompis Ian Wright fick chansen att kommentera damfotbollen i går kväll. Jag undrar om mitt tidigare tweet trampade på en öm tå. BBC kommer naturligtvis förneka det och säga att Ian redan var inbokad”.

Ian Wright, som under flera år arbetat som fotbollexpert åt BBC, uppmanar nu människor att sluta skicka tweeten till honom.

”Den håller på att bli viral. Jag såg den när jag tog min dotter till hennes sånglektioner. Jag förstår inget av det”

Han vänder sig direkt till Lord Alan Sugar i ett filmat svar:

– Saken är den Alan, min vän, att i stället för att säga, jag hade fel, många män arbetar på alla nivåer i det här mästerskapet, så håller du fast vid den här jävla dumheten. I ditt huvud så tror du alltså på riktigt att BBC, efter att du skickat det tweetet, ringde mig, trots att jag varit klar för jobbet i ett år, och sa ”Ian, du måste komma från Tyskland så fort som möjligt. Alan Sugar har twittrat nämligen och vi kan inte göra honom ledsen”. Tror du verkligen att det hände?

Han fortsätter.

– Jag behöver veta, för det säger mig att du har fullständigt tappat kontrollen över ditt ego. Var är människorna i ditt liv som kan ge dig en kram? Du behöver några kramar mannen!”

Anfallsstjärnan: ”Skrattretande”

Ian Wright, en av tidernas bästa Premier League-anfallare, kallar Lord Alan Sugars uttalanden om EM för skrattretande”, men pikar också entreprenören inför Englands match mot Nordirland på fredag.

– Kan du vara snäll att tweeta så att jag får jobba igen på fredag, säger Wright.

Jonas Eidevall är inte bara studiogäst i BBC:s sändningar utan arbetar också som expertkommentator för TV4 och C More.

Han har hyllats av Expressens Mats Olsson som skriver: ”Jonas Eidevall kände jag till som tränare för Arsenals damlag, nu är han med i både BBC och TV4. Han låter ibland som en magister, men jag gillar det han säger eftersom han säger saker som får mig att tänka: aha, det var så det gick till.”

Jonas Eidevall har även fått finas ord för sina insatser i engelsk tv. Som den fotbollstränare han är tycker han att det är en lagseger.

– Jag har förmånen att jobba med verkliga fullblodsproffs både framför och bakom kameran, säger han.

