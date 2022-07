Redan under lägret i Båstad under midsommarveckan hade Stina Blackstenius en ”trötthet” i låret. I genrepet mot Brasilien kom hon in med en halvtimme kvar av matchen kom hon in och gjorde sedan ett mål i Sveriges 3–1-seger.

Men efter matchen fortsatte problemen för Blackstenius, och innan hon lämnade Sverige gjordes en magnetkameraundersökning. Det konstaterades att 26-åringen hade en mikrobristning eller ”reaktion” och sedan Sverige anlände till EM-basen utanför Chester i söndags har Blackstenius inte kunnat träna för fullt – och EM-premiären har varit fara.

Under onsdagen, med tre dagar till Sveriges premiär mot Nederländerna, mötte anfallaren pressen.

– Det är inget allvarligt och det är det som varit lite frustrerande att man inte kunnat pressa riktigt. Jag fick ändå klartecken att spela mot Brasilien, säger hon om skadan.

Och hon kommer med positivt besked.

– Satus är att det har gått väldigt bra framåt och att vi siktar på att kunna vara med i full träning i morgon.

– Jag var med på stora delar av träningen i går. Inte fullt men planen är att jag ska vara med i morgon.

Stina Blackstenius om premiären: ”Kan inte svara”

Blackstenius hoppas vara redo för spel i premiären.

– I och med att jag tränar i morgon hoppas jag kunna vara med på något sätt.

– Det är lite för tidigt för mig att svara på hur många minuter jag kan vara redo för.

Hon beskriver det som frustrerande att missa tid med laget.

– Det är klart att jag är medveten att det inte varit optimalt för mig som man vill och hoppas när det är en EM premiär. Någonstans har jag fått acceptera att det är så det är och vi har lagt upp en plan med det medicinska.

– Det är en frustration att inte kunna vara med och slipa på de sista detaljerna.

– Det är inte alls kul och man vill ju till varje pris vara med och delta, man har sett fram emot det här mästerskapet länge.

Hon fortsätter:

– Jag har full tillit till det medicinska teamet och vad de säger och planen som de lagt upp. Jag har känt att kroppen känns bra och jag har full förståelse för att jag inte ska bli för ivrig och vara med på allt som jag tycker att jag kan vara med på.

– Vi har tagit det dag för dag och gjort en ökning i träningen och sett vilken reaktion det har gett.

