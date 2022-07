Det var i början av april som den före detta amerikanska landslagsmålvakten Hope Solo greps på en parkeringsplats i Winston-Salem, North Carolina, efter att ha suttit helt utslagen i förarsätet i en bil utanför ett köpcentrum – med sina tvååriga tvillingar i baksätet.

Målvaktsikonen åtalades för rattfylleri, barnsmisshandel och motstånd mot polis i samband gripandet.

Hon släpptes senare och hennes advokat, Rich Nichols, sa i ett uttalande att ”historien är betydligt mer mångbottnad än vad de initiala anklagelserna vittnar om”.

Solo själv skrev kort senare i ett inlägg på Twitter att hennes barn mådde bra och att hon skulle ”delge mer fakta i sinom tid”.

Några veckor senare meddelade Hope Solo att hon tagit hjälp på ett behandlingshem för sina alkoholproblem.

Slipper fängelse

Hope Solo ställdes sedan inför domstol och i måndags kom domen mot den före detta målvaktsstjärnan.

Hon döms till två års villkorlig dom och 30 dagars fängelse. Hope Solo kunde dock släppas omedelbart på grund av att hon i våras tillbringade 30 dagar på ett behandlingshem.

Solo kommer däremot under två års prövotid att behöva träffa en missbruksexpert godkänd av domstolen samt rätta sig efter all ytterligare behandling begärd av domstolen, skriver New York Times.

Den före detta amerikanska fotbollsmålvakten erkänner sig skyldig till att ha kört alkoholpåverkad. Enligt New York Times var hennes alkoholhalt var tre gånger högre än tillåtet när hon greps.

