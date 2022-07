Efter den fantastiska OS-turneringen, som visserligen slutade i tårar, slet många sitt hår. Det anfallsglada och offensiva Sverige gjorde inte mål. Eller jo, mål gjorde de. Men sett till allt spelövertag och antalet chanser alldeles för få.

Men som många spelare poängterade efter en lång VM-kvalhöst, med ideell frågor om det gick troll i målskyttet, chanser skapades och det var trots allt det viktigaste. Och att det ”bara” blev 4–0 mot Georgien var verkligen inte något att hänga upp sig på.

Nej, här fanns inget att vara bekymrad över.

Så borde vi vara oroliga redan nu? Två matcher i rad, varav en EM-match, där sista tredjedelen inte alls kuggat i och en hel del passningar hittat allt annat än rätt adress.

Givetvis inte.

Men nog skulle det kunna finnas befogenhet för en liten rynka i pannan inför fortsättningen. De allra hetaste chanserna må ha uteblivit i matchen mot Nederländerna.

Men just därför borde Schweiz sannerligen vara skakis.

”Det är lugnt, vi fattar nu”

De svenska spelarna poängterade det själva efter 1–1 mot Nederländerna i Sheffield.

Det var för långsamt, trögt och alldeles för obeslutsamt. Assisterande förbundskapten Magnus Wikman menade att gräset var strävt, inte som en bortförklaring utan snarare en förklaring.

Andra hade svårt att sätta ord på känslorna efter premiären. Det var väldigt tudelat.

Lättare har det varit nu.

Det har skrikits och gestikulerats så det stått härliga till på gräset vid Carden Park, ”en touch, snabbare, kom igen.”

Och när Caroline Seger för tredje gången på mindre än en minut skrek ”tempo, tjejer”, så det ekade över omgivningen kändes allt glasklart och budskapet hade nått fram – Sverige vill upp flera nivåer.

Det är på tiden.

Okej, det kanske lät lite hårt. Men samtidigt som övriga länder under det här mästerskapet dundrar in mål till både höger och vänster, har Sverige hamnat i exakt samma läge – målen måste in, gärna många.

Då går det inte att skylla på strävt gräs, miss i tajmingen eller att man inte var helt redo. Både bortförklaringar och förklaringar undanbedes vänligen men bestämt.

Här krävs handling.

Men på bara ett par dagar har blickarna hos de svenska spelarna förändras, det vittnar om att det med stor sannolikhet kommer ske. Det är som att de är ute efter revansch, inte specifikt mot Schweiz, snarare sig själva och av den anledningen är det än mer synd om Schweiz.

”Han har rätt till hundra procent”

44–7 i målskillnad mot Schweiz bäddar för svenskt nätrassel. Lägg därtill den magsjuka som härjat hos motståndarna och Sveriges inställning om att en poäng mot de regerande mästarna inte var bra nog.

Enligt Schweiz förbundskapten Nils Nielsen är Sverige mer än nittio procent favoriter till segern. Och även om de svenska spelarna tog ned det något har han givetvis till hundra procent rätt.

De ska vara rädda för oss, sa Kosovare Asllani för några dagar sedan och även om hon inte enbart syftade på den här matchen har hon rätt.

Och helt ärligt, Schweiz ska vara livrädda.

